Hay otro Argentina-Inglaterra que se viene este sábado para el deporte de nuestro país

El octavo inglés Henry Pollock hizo de las suyas en Buenos Aires. Fotos: "The Telegraph".

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

En el contexto de la semifinal que la Selección Argentina le ganó ayer a Inglaterra por 2 a 1 en el Mundial de fútbol 2026, otro equipo deportivo inglés se encuentra en nuestro país para enfrentarse justamente a un combinado albiceleste.

Los Pumas e Inglaterra jugarán este sábado a las 16 por la tercera ronda del Nations Championship, partido que se llevará a cabo en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Será a las 16 y contará con el arbitraje de Angus Gardner (Australia). Hoy el conjunto inglés presentó su formación para este partido, mientras que la del XV albiceleste se conocerá en las próximas horas.

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Ayer, día de la semi de fútbol en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, circularon algunos videos del equipo británico. En uno, el que más se viralizó, se ve al octavo Henry Pollock provocando a algunos hinchas argentinos con gestos, mientras su equipo era trasladado en colectivo por la zona del Obelisco.

Este tercera línea de 21 años se caracteriza justamente por mostrar en cancha su personalidad altanera y provocativa ante los rivales, además de un estilo de juego vehemente. Este sábado ante Los Pumas estará entre los definidores.

Tiempo atrás lo enfrentó el bahiense Joaquín Moro en una de las semifinales de la liga inglesa, cuando Leicester -con el octavo bahiense- cayó ante el Northampton Saints de Pollock por 45-31.

Además, también se vieron imágenes tanto de Los Pumas como de los jugadores ingleses festejando los respectivos momentos de victoria durante el partido de fútbol.

El diario inglés "The Telegraph" informó que previo a la semifinal del fútbol en Estados Unidos, los jugadores ingleses fueron advertidos desde el staff técnico de no utilizar remeras distintivas de Inglaterra.

El partido de rugby que jugarán este sábado Argentina e Inglaterra por el Nations Championship será el último como local para Los Pumas en la que se denomina Serie del Sur, en la que justamente los seleccionados del Hemisferio Sur reciben a los del Hemisferio Norte.

Los Pumas marchan 3º en su grupo (Hemisferio) mientras que el XV de la Rosa se ubica 4º en su zona.

Luego de esta etapa el NC continuará con los partidos en suelo europeo, donde los dirigidos por Felipe Contepomi enfrentarán a Irlanda el 6 de noviembre, a Italia el 14 del mismo mes y a Francia una semana después.

Esta es la formación confirmada de Inglaterra: