Se postergó la final de la Liga del Sur entre Huracán y Liniers

La participación de Argentina el domingo a las 16 en la final de la Copa del Mundo, llevó a decidir, con sentido común, postergar para el domingo 26 la final del certamen Apertura entre Huracán y Liniers que, en principio, se había programado el domingo a las 11.

El cambio nació a pedido de los clubes involucrados y aceptando desde la Liga del Sur.

El Onofre Pirrone de Tiro Federal sería el escenario para la definición del primer tramo de la temporada en la máxima división del fútbol doméstico.

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Huracán fue el ganador del tramo regular y Liniers se quedó con los playoffs, tras vencer al elenco de Mauro Brunelli por 1 a 0 en cancha de Sansinena.

El vencedor de este partido se asegurará, como mínimo, finales para determinar al campeón anual.