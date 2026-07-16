El regreso a clases, complicado: el Suteba bahiense anunció un paro de 48 horas para principios de agosto

La filial bahiense del gremio docente Suteba anticipó que realizará un paro de 48 los próximos lunes 3 y martes 4 de agosto, justo en el reinicio de clases después del receso invernal, por lo que una vez más numerosos establecimientos públicos de la ciudad tendrán su actividad parcial o totalmente interrumpida, según la cantidad de adhesiones.

El gremio confirmó la doble medida de fuerza -que se llevará adelante en el marco del paro y jornada nacional de CTERA- luego de celebrar este jueves una asamblea extraordinaria, de la que participaron cerca de 1500 docentes.

Tras la huelga, además, está prevista una nueva asamblea en la que definirán la continuidad del plan de lucha.

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Según difundieron en redes, las principales consignas del sindicato son: "el rechazo del ajuste de Kicillof y el aumento salarial por insuficiente e indigno", en reclamo por "un salario igual a la canasta familiar en un cargo" y "la cobertura de todos los cargos en los distintos niveles y modalidades", además de la "urgente titularización en Nivel Superior", la "total cobertura de las prestaciones del IOMA" y "la devolución del Fonid y Conectividad incorporadas al salario básico", entre otras.

Con el anuncio de este paro por 48 horas, llegará a 19 la cantidad de días sin clases en lo que va del año en la ciudad.

Desde el inicio del Ciclo Lectivo 2026, el Suteba Bahía Blanca realizó medidas de fuerza los días 2, 3, 9 y 10 de marzo; 17, 21 y 29 de abril; 7, 12 y 20 de mayo; y 9, 18 y 30 de junio, y 14 de julio; mientras que la Sección Educación de ATE llevó adelante una huelga de 48 horas entre el 24 y 25 de junio.