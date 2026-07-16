El pronóstico: así estará el tiempo este viernes en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 17 de julio una jornada con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 18 en Bahía Blanca.

Por la mañana, el tiempo pasará de frío y con inestabilidad remanente a una mejora con soleados, viento leve del sudoeste y buena visibilidad.

Durante la tarde, el tiempo se presentará fresco con nubosidad variable y viento leve del sudoeste. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.

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La noche, a su vez, se prevé fría con cielo parcialmente nublado, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 10 grados.