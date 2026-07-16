El pronóstico: así estará el tiempo este viernes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 17 de julio en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 17 de julio una jornada con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 18 en Bahía Blanca.
Por la mañana, el tiempo pasará de frío y con inestabilidad remanente a una mejora con soleados, viento leve del sudoeste y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde, el tiempo se presentará fresco con nubosidad variable y viento leve del sudoeste. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.
La noche, a su vez, se prevé fría con cielo parcialmente nublado, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 10 grados.