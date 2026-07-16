Dos mujeres y un varón, detenidos por incidentes en los festejos tras el partido con Inglaterra

La Policía de Punta Alta aprehendió ayer a tres jóvenes acusados de causar incidentes y daños en el centro, durante los festejos por la victoria de la Selección argentina de fútbol frente a Inglaterra.

Ocurrió alrededor de las 21, Irigoyen al 300, donde los efectivos intervinieron en una confrontación entre varias personas.

Según informaron desde la Comisaría local, un grupo de individuos agredió al personal e intentó impedir el accionar policial. Aclararon que los efectivos no sufrieron lesiones.

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Además, resultó dañada la vidriera de un local comercial ubicado en esa esquina de Irigoyen y Paso.

Por el hecho, quedaron aprehendidos un varón de 22 años y dos mujeres de 23. También se estableció la participación de una cuarta persona que escapó al advertir la presencia policial.

Quedaron acusados de atentado y resistencia a la autoridad, a disposición de la fiscalía N° 15, mientras se procura 0identificar al cuarto sospechoso.