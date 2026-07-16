Taboada: "Estar en el territorio es la forma de acercar soluciones reales"

Durante la última sesión del Concejo Deliberante, el bloque de la Unión Cívica Radical, presidido por la concejal Liliana Taboada, presentó una serie de iniciativas surgidas "del contacto permanente con los vecinos y del seguimiento de la gestión municipal y provincial".

Los proyectos abordaron reclamos por pérdidas de agua y deterioro del asfalto, la situación de los caminos rurales y la necesidad de reconocer plenamente la Licencia Nacional de Conducir Digital en la provincia de Buenos Aires.

Reclamos por pérdidas de agua y bacheo

"La única forma de legislar con sentido común es caminando la calle, escuchando y registrando lo que le pasa al vecino en su cuadra", sostuvo Taboada.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En ese marco, el bloque presentó un proyecto solicitando a ABSA la reparación urgente de pérdidas de agua detectadas en distintos sectores de Punta Alta, entre ellos 25 de Mayo 567, Hipólito Yrigoyen 1854, González Fernández entre Hipólito Yrigoyen y José Ingenieros, Colón entre Alberdi y Rosales, 12 de Octubre 837 y Urquiza 600. Durante el relevamiento se constató que muchos vecinos ya habían realizado los reclamos correspondientes sin obtener respuesta.

Asimismo, se elevó al Departamento Ejecutivo un nuevo relevamiento de baches y posibles hundimientos de calzada en distintos puntos de la ciudad, entre ellos 9 de Julio y Paso, Urquiza al 600, Luiggi al 970, Colón y 9 de Julio, Albatros XX, José Ingenieros y Libertad, y General Paz y Belgrano.

"Valoramos que se estén ejecutando trabajos de bacheo en algunos sectores de la ciudad, como ocurrió en Ciudad Atlántida tras pedidos aprobados por el Concejo Deliberante. Pero también creemos que es fundamental intervenir con rapidez en los puntos donde advertimos posibles hundimientos para prevenir accidentes y evitar que el deterioro del pavimento sea aún mayor", expresó la concejal.

Más recursos para los caminos rurales

El bloque radical también impulsó un pedido de informes para conocer la planificación municipal respecto del mantenimiento de los caminos rurales, luego de analizar la información oficial correspondiente al primer trimestre del año, que evidencia que no se cumplieron las metas de mantenimiento programadas.

En ese mismo sentido, acompañó el proyecto de ley presentado por la senadora provincial Nerina Neumann Losada, que propone modificar la distribución del Impuesto Inmobiliario Rural para que el 65% de lo recaudado se destine directamente al Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales.

"Trabajar junto a nuestros legisladores provinciales nos permite impulsar soluciones para aquellas problemáticas que exceden las competencias del Municipio. Si los productores de Coronel Rosales aportan esos recursos, es justo que una mayor parte vuelva en obras y en mejores caminos para nuestro distrito y no como libre disponibilidad para el gobierno de la provincia", afirmó Taboada.

Licencia digital: menos burocracia para los vecinos

El bloque de la UCR también presentó un proyecto de resolución para respaldar la iniciativa de la diputada provincial Alejandra Lordén, que busca reconocer la plena validez de la Licencia Nacional de Conducir en formato digital dentro del territorio bonaerense.

Para explicar la situación actual, Taboada ejemplificó:

"Hoy un vecino de Punta Alta puede circular legalmente por las rutas nacionales 3, 229 y 249, e incluso dentro de la Base Naval Puerto Belgrano, mostrando la licencia digital desde su celular. Sin embargo, al ingresar al casco urbano de nuestra ciudad o transitar por accesos provinciales como los de Pehuen Co o Villa del Mar, puede encontrarse con que le exijan la licencia física bajo apercibimiento de una multa. Es una contradicción que genera confusión y complica la vida cotidiana de los vecinos. Necesitamos actualizar la normativa provincial para unificar criterios y eliminar estas trabas burocráticas."

Al finalizar la sesión, la concejal Taboada resumió el trabajo realizado:

"La banca de la UCR no termina su tarea cuando un proyecto se aprueba. Vamos a insistir ante el Departamento Ejecutivo en todo aquello que sea de su competencia y a realizar el seguimiento de cada reclamo de los vecinos. Al mismo tiempo, seguiremos articulando con nuestros legisladores provinciales y nacionales cuando las respuestas deban llegar desde otros niveles del Estado. Porque nuestro compromiso es representar a los rosaleños y defender sus intereses, sin importar de qué jurisdicción dependa la solución."