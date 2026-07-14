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Punta Alta.

Compactarán y venderán como chatarra vehículos de los corralones municipales

Parte de lo recaudado irá a Nudo a Nudo.

El Municipio informó que esta semana comenzarán a compactar vehículos abandonados que se encuentran alojados en el corralón de Humberto y 12 de Mayo, y en el predio de Tránsito, para venderlos como chatarra.

"El objetivo es recuperar espacios, mejorar el orden urbano y revertir una imagen de desidia que ha afectado a la ciudad durante años", aseguraron desde la comuna rosaleña.

Aseguraron que la maquinaria necesaria para la compactación ya se encuentra en el distrito y que empezarán el jueves, si las condiciones meteorológicas lo permiten. 

"Esta iniciativa es el resultado de un trabajo conjunto realizado durante los últimos meses entre la Dirección de Legal y Técnica, la Dirección de Tránsito y el Juzgado de Faltas, que permitió completar las instancias administrativas y legales requeridas para avanzar con la disposición final de los vehículos", señalaron. 

Agregaron que parte de recaudado con la venta de chatarra será destinado a la organización Nudo a Nudo, que desarrolla trabajo solidario.
 

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