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Punta Alta.

A 11 años de la desaparición de Andrea Esnaola, convocan a una nueva jornada de visibilización

Acompañarán el reclamo con un sirenazo simultáneo comunitario.

Foto: Archivo La Nueva.

Al cumplirse 11 años de la desaparición de Andrea Esnaola en Pehuen Co, organizaciones sociales y vecinos rosaleños convocaron a una jornada de visibilización para mantener vigente el pedido de verdad y justicia por el caso, que continúa sin resolverse.

Esnaola (47) desapareció el 15 de julio de 2015, tras retirarse de la Escuela Técnica Nº 1 donde trabajaba como auxiliar. Fue vista por última vez caminando por calle Azopardo. Los rastrillajes y allanamientos no arrojaron resultados.

La actividad se realizará mañana, a partir de las 15:30. En Pehuen Co se concentrarán en Brown y Villanueva, en tanto en Punta Alta lo harán en la esquina del arco de la plaza (Murature y Rivadavia). Desde la organización alentaron a los vecinos a sumarse desde cualquier lugar participando del sirenazo previsto para las 15:45.

La convocatoria es impulsada por la Mesa por Andrea Esnaola junto con las organizaciones Sudestada Feminista y Disidente, Bruja Brújula Espacio de Producciones Feministas, Tamboras de la Mar y Sororas Pehuen Co.

COn la consigna "¿Dónde está Andrea?", los organizadores buscan mantener presente el reclamo por justicia y sostener la memoria colectiva de un caso que continúa generando interrogantes.

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