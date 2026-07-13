Eximen de tasas municipales a comerciantes de una cuadra del centro

Los comerciantes ubicados sobre la cuadra de Bernardo de Irigoyen al 600 serán eximidos del pago de tasas municipales mientras se desarrollen las obras de remodelación urbana en ese sector de Punta Alta. La medida apunta a acompañar a los frentistas ante las dificultades que genera la ejecución de los trabajos y compensar la eventual disminución de la actividad comercial.

La exención alcanzará a los locales comprendidos en el área intervenida y regirá durante el período que demanden las obras. El beneficio fue impulsado como una herramienta para reducir el impacto económico derivado de las restricciones de circulación, el movimiento de maquinaria y las modificaciones en el acceso a los comercios.

La intervención sobre la calle Irigoyen forma parte de un proyecto integral de renovación del centro de Punta Alta, que incluye mejoras en la infraestructura urbana, veredas, accesibilidad y espacios públicos. Desde el Municipio señalaron que el objetivo es modernizar uno de los principales corredores comerciales de la ciudad sin desatender la situación de quienes desarrollan allí su actividad económica.

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Según indicaron desde el bloque de La Libertad Avanza, autor de la iniciativa aprobada en el Concejo Deliberante, se busca equilibrar el avance de una obra considerada estratégica para la ciudad con medidas de acompañamiento al sector comercial, procurando minimizar las consecuencias que las tareas puedan generar hasta su finalización.