Avanzan los trabajos de reconstrucción del tajamar y del sistema de desagües en Villa del Mar

El Municipio de Coronel Rosales continúa ejecutando obras para la recuperación de la infraestructura de Villa del Mar, luego de los daños ocasionados por el fenómeno climático

extraordinario que afectó a la localidad meses atrás.

Las tareas se concentran en la reconstrucción del tajamar, una estructura fundamental para la protección del sector costero, donde ya se incorporaron más de 2.000 metros cúbicos de material de relleno.

Esta intervención permite recuperar caminos, consolidar el terreno y fortalecer una obra clave para la seguridad de la localidad.

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En paralelo, también se avanza en la puesta en valor del sistema de desagües, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y brindar una solución de fondo a una problemática histórica.

Durante los trabajos se detectó que gran parte de la infraestructura existente presentaba un importante deterioro y falta de mantenimiento, situación que quedó expuesta tras la ciclogénesis que impactó en Villa del Mar.

Desde el primer momento posterior al evento climático, el Municipio trabajó en la asistencia a los vecinos y en la planificación de las intervenciones necesarias para comenzar la recuperación de la localidad. Hoy, esas acciones continúan con obras concretas que apuntan a fortalecer la infraestructura y reducir la vulnerabilidad frente a futuros fenómenos meteorológicos.

Estas intervenciones forman parte del compromiso de la gestión municipal de avanzar con obras estructurales que permitan mejorar la calidad de vida de los vecinos y brindar soluciones duraderas a problemas que durante años no recibieron la inversión necesaria.