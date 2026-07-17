El Coro Estable de Bahía Blanca ofrecerá hoy un concierto coral solidario

El concierto titulado “Schubert, el universo romántico” será ofrecido hoy, a las 19, en el Salón Héroes de Malvinas del Municipio de Bahía Blanca (Alsina 65 – piso 1). Esta actividad forma parte de la agenda del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

En esta ocasión el Coro Estable de Bahía Blanca contará con la participación de los solistas Luisa Reimers (soprano), Alfredo Davies (tenor) y Ariel Felipe (bajo). El acompañamiento musical estará a cargo de un ensamble instrumental integrado por un quinteto de cuerdas: Jeremías Petruf (violín I), Armando Medina Mota (violín II),.Paolo Miserocchi (viola), Jetsabel A. Ramírez (violonchelo) y Gabriel Yoma (contrabajo).

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En la función se abordará un programa íntegramente dedicado a Franz Schubert, con obras que reflejan la espiritualidad, el lirismo y la fuerza expresiva del repertorio coral romántico. Se interpretará el “Salmo 23: Dios es mi pastor”, “El gondolero”, “Dios en la tormenta” y la “Misa en Sol Mayor”. La entrada será libre y gratuita.

Se invita al público a colaborar con un alimento no perecedero (leche, mermelada, caldos, gelatina, sémolas) y pañales para el Pequeño Cottolengo Beato J. Nascimbeni.