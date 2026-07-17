Quién es la artista argentina que pica en punta para cantar el himno en la final del Mundial 2026

María Becerra aparece como la principal candidata para cantar el Himno Nacional argentino en la previa de la final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España, que se disputará este domingo desde las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La versión fue revelada en el programa Sálvese quien pueda, que conduce Yanina Latorre por América TV, donde también descartaron uno de los rumores que había circulado con fuerza en los últimos días: la posibilidad de que Tini Stoessel fuera la elegida para ese momento.

"Se habló mucho de Tini. Tini no va a cantar el himno. No sé si es que no quiso o no la llamaron. Aparte, entiendo que si tiene al marido, al novio jugando, es imposible porque aparte llega a perder...", expresó Latorre, en referencia a la relación de la artista con Rodrigo De Paul.

Luego, la conductora consultó a sus panelistas por el nombre que sonaba con mayor fuerza para representar a la Argentina en la ceremonia previa a la final, y fue Pía Shaw quien reveló: "Nada más y nada menos que María Becerra".

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La posibilidad entusiasmó a Latorre, que respondió: "Me encanta. Ojalá lo cierre. ¿De qué depende de que lo cante o no lo cante?".

Sin embargo, Nicolás Peralta aportó cautela y contó que se comunicó con el entorno de la artista, desde donde todavía no confirmaron oficialmente su participación.

"Hablé con el mánager. María Becerra en este momento está en España, porque está con una serie de recitales. Le quedan varias fechas por delante. Ellos todavía no lo tienen confirmado del todo. No me lo termina de confirmar. No lo niegan ni lo afirman. 'No sé nada aún. Soy parte del equipo. Está todo por verse', dijo", relató el panelista.

De esta manera, el nombre de María Becerra gana fuerza para uno de los momentos más emotivos de la previa, aunque desde su equipo mantienen la prudencia y aseguran que la decisión todavía no está cerrada.

Argentina enfrentará a España este domingo en busca de la cuarta estrella, en una final que tendrá todos los condimentos deportivos y también una enorme expectativa por la ceremonia previa, donde el Himno Nacional argentino volverá a ser uno de los momentos más sentidos para los hinchas y los jugadores. (NA)