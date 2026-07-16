¡Mirá el video! Increíble triple de Muzi y victoria de Bahiense en la final de la LBB Oro: 69 a 68

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_



Nota en desarrollo...

Lo que son las vueltas de la vida, ¿no? El pase que más ruido hizo en el receso de verano fue el de Guido Muzi, que pasó de Napostá, su club, a Bahiense del Norte.

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Y no solo que aún está viviendo el proceso de cambio y enfrentar al club de su familia en esta serie final, sino que hoy fue el responsable del triunfo, con un triple sobre la bocina final.

Qué revancha para aquel primer enfrentamiento en el que hizo cero puntos, ¿no? La victoria de Bahiense sobre Napostá, 69 a 68, sirvió para empatar la serie 2-2, que definirá el lunes el ganador del primera tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, “Rubén Fillottrani”.

El desarrollo

Napostá asignó defensivamente a Carrizo con Lamonega y Pedro Santiago con Muzi. El resto, un paso adentro y atentos a las ayudas. Una buena distribución de juego de Depaoli y rápidamente se puso 5-0.

La defensa a quien más liberó fue a Luengo y no perdonó a distancia.

Con Lamonega pudiendo atacar con más libertad que el último partido, el tricolor logró generarle más juego al resto. Muzi a pie firme respondió con su tiro de tres y Hollender agarró todo lo que andaba cerca del canasto.

A la vez, Luengo con Carrizo y Roberson con Diel mantuvieron su trabajo silencioso atrás. Lo cierto que Bahiense estampó un parcial de 19-4 y sacó 10 de luz (21-11), cerrando el cuarto 22-13.

Y hubo más, porque funcionando la pareja Lamonega-Hollender adelante y atrás colectivamente evitando el tránsito libre por la pintura y chequeando permanentemente, Bahiense se consolidó y sacó 12: 27-15.

Napostá, mientras tanto, abrió la cancha con mayor circulación por el perímetro y evitó caer en la telaraña defensiva que Bahiense tejía en la pintura.

Y llegaron un par de triples (Diel y Alemañy), los primeros, encontrando otro recurso y empatando en 27 (14-5).

De todos modos, Navallo logró regular el tiempo en cancha de los principales jugadores, el recambio le dio resultados, con Lozano y Hoya metiéndole intensidad, y en un primer tiempo de rachas, recuperó la ventaja, con un 10-2 (37-29).

El albiazul, mientras tanto, apostó básicamente a los rompimientos y fue Germán Andrés quien sacó faltas y estuvo efectivo de la línea: 8-8, pudiendo recortar a 5 al término de la primera mitad.

La gran duda era qué pasaría con Lamonega, quien se lesionó la rodilla derecha tras un resbalón en una penetración.

El base regresó, con una protección y –pareció- sin poder pisar firme. De todos modos, siguió siendo el dueño de la pelota.

Del otro lado, Diel fue la carta ofensiva. El juego se fue haciendo físico, de mucha ida y vuelta.

Napostá, con un gran rebote ofensivo de Santiago (que estuvo firme arriba), incluido un lanzamiento más falta, pasó al frente 51-50, otra vez con parcial de 14-4.

Y el tercer cuarto finalizó igual que el segundo: 20-16 para Napostá (54-53 arriba Bahiense).

El albiazul tuvo más presencia interior dominando los rebotes, con gran aporte de Santiago, quien le sumó puntos.

Definitivamente, con clima de final, ninguno regalando nada, entraron iguales a los últimos 5m30.

Y así siguieron, con más defensa que puntos. Una conversión de Lamonega le dio ventaja de 3 al tricolor (66-63) restando 3m15.

Depaoli descontó con dos libres: 66-65, a falta de 3m05. Y Diel empató, con 1-2 en libres, con 2m27.

Lo cierto que en una definición caliente, con 1m04 Bahiense la perdió por límite de posesión de 24. Y atrás, Luengo le cometió la quinta a Carrizo, que anotó los dos libres: 66-68, con 48 segundos.

En la siguiente ofensiva, Bonivardo la tiró y en un rebote sucio de Hollender –restaban 31 segundos- sin poder revisar la jugada, finalmente repuso Bahiense.

De todos modos, el tricolor no supo capitalizar esa ventaja, porque sacó Muzi del fondo y a Bonivardo se le escurrió entre las piernas.

En consecuencia, volvió a tener la pelota Napostá y fue Depaoli quien tomó el lanzamiento.

Con 7 segundos, bajó el rebote Roberson, se la paso a Lamonega, el base la subió y se la entregó en 45 grados a Muzi. El ex Napostá tenía guardada en sus manos la victoria, porque dio un pique lateral, le saltó Heinrich y cuando se plantó para tirar llegó Santiago, aunque no a taparlo y Guido se dio el gusto de meterla y estirar la serie que, para él, está cargada de tensión y diferentes emociones.

La síntesis:

Bahiense del Norte (69): A. Lamonega (15), S. Luengo (10), G. Muzi (13), E. Roberson (3), J.P. Hollender (16), fi; M. Zanotto, B. Lozano (5), J.C. Hoya (2) y T. Bonivardo (5). DT: Alejandro Navallo.

Napostá (68): F. Depaoli (6), V. Carrizo (2), P. Santiago (12), M. Diel (20), R. Heinrich (4), fi; L. Alemañy (8), N. Guerrero (8) y G. Andrés (8). DT. Fabricio Piccinini.

Cuartos: Bahiense, 22-13; 38-33 y 54-53.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Sebastián Arcas y Alejandro Ramallo.

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Serie: 2-2.