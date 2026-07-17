Declaran de interés municipal el Select 12 que organizará la Unión de Rugby del Sur

Sur apuesta todo a ganar como local el Select 12 después de algunos años. Foto: prensa UAR.

El campeonato argentino juvenil de rugby zona sur que se jugará en nuestra ciudad fue declarado de interés municipal, mediante la resolución 2026-14-E emitida el último miércoles y con el aval de Sebastián Barisone, director general de Coordinación Deportiva a cargo del Instituto del Deporte.

Esto se traduce en una voluntad concreta de apoyo a la Unión de Rugby del Sur en la organización de la competencia que se llevará a cabo entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre próximo en las instalaciones del club Sociedad Sportiva (La Carrindanga).

Entre sus argumentos la comuna destacó que la masividad del evento deportivo y el interés que despertará en las familias de nuestra comunidad, como también el valor humano de este tipo de iniciativas que tienden a promover el intercambio de experiencias y aprendizajes entre pares.

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El Select 12 Sur reunirá a 150 jugadores aproximadamente de uniones provinciales como Sur, Tierra del Fuego, Valle del Chubut, Lagos del Sur y San Luis.

A partir de la temporada 2023, la Unión Argentina de Rugby decidió que el Select 12 se disputase en dos zonas de seis equipos cada una: Select 12 Norte y Select 12 Sur. Los doce equipos fueron distribuidos de acuerdo a su proximidad geográfica y cada zona se disputó en una sede única en su respectiva región. Después los ganadores de cada región se enfrentan en una final para dirimir el ascenso a Campeonato. En el caso de la competencia 2026 esa final se disputará en Tucumán en noviembre.

La URS ya fue organizadora del Select 12 que se llevó a cabo en las instalaciones del club Santa Rosa RC, en 2024. El que se jugará en nuestro medio en octubre significará el primero bajo este formato en nuestra ciudad, donde la unión bahiense cuenta con un historial de subsedes y definiciones de campeonato Argentino mayor/juvenil en la década del '70.