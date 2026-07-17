¿Viste el triple ganador de Guido Muzi?: "Le venía diciendo a mi cabeza que una me iba a quedar"

Los autores del triple final, Guido Muzi y Augusto Lamonega (asistidor), celebran a la espera de Hollender y el resto del equipo. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva. Video: ABB

Guido Muzi cumplió el sueño de todo aquel que alguna vez picó una pelota de básquet y jugó, hasta en un aro imaginario, a definir un partido en el 3...2...1...

Encima, su triple sirvió para que Bahiense del Norte no pierda la final ante Napostá, sino todo lo contrario: ahora el primer tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro se definirá en el quinto y decisivo punto, tras el 69 a 68 del tricolor.

"La verdad que todavía no caigo, son muchas emociones juntas", le dijo Guido a La Nueva. mientras abandonaba el Osvaldo Casanova, donde el lunes se disputará el juego definitorio.

"De un segundo al otro pasamos de tenerlo prácticamente perdido a ganarlo -agregó-, con un tiro medio incómodo. ¡Qué se yo, terminamos ganando...! Cuando lo vea pensaré algo, pero ahora no sé qué decir".

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Con apenas 7 segundos por jugar y perdiendo por 2 puntos, Eddie Roberson bajó un rebote defensivo, se la dio a Augusto Lamonega y Muzi corrió paralelamente a la línea lateral.

"Vi que agarramos el rebote, que Augusto toma la pelota y me sentí muy solo... Me pasa mucho que en los contraataques siento que tengo a alguien (marcándome) y me sentí muy solo. Se la pedí desesperado porque me sentía realmente solo. Venía todo el segundo tiempo hablando mucho en mi cabeza, que alguna me iba a quedar. Y bueno, me quedó esa y la tiré", contó, naturalizando una definición que será inolvidable.

Tras recibir el pase del base, Guido debió corregir el tiro por la llegada de Ramiro Heinrich, picó y dio un paso corto al costado y lanzó antes de que llegara Pedro Santiago. Es decir, debió esquivar los brazos de dos rivales más altos, algo que sin dudas le da mayor mérito a su conversión.

"Cuando agarramos el rebote miré el tiempo y en la cabeza como que vas contando, esta vez no me permitía que se termine el tiempo, como el saque del segundo partido (ver lo que pasó acá). Y bueno, tiré...", resumió.

-¿Qué se siente cuando entra un tiro así?

-Fue un desahogo, por el esfuerzo que hacemos y por el partido que venía teniendo. Creo que fue un premio al esfuerzo de todos los chicos, fue un conjunto de cosas que se me pasaron por la cabeza.

-¿Creías que no habías tenido un buen juego?

-El primer tiempo me sentía muy cómodo, no me encontraba con el aro, estaba desconectado. Pero bueno, estaba en esa de pensar que alguna me iba a quedar.

Por si lo contado fuera poco, todo esto Guido lo vivió contra su exequipo y ante un club sumamente sentimental para él y su familia.

-Ya lo hablamos en el primer juego, pero tengo que volver a preguntarte, ¿hace todo más especial que sea contra Napostá?

-Sí, sí, pero ya me voy acostumbrando, Ya son cinco partidos (en el año) la verdad, ya lo tomo como un partido más mentalmente.

-¿Y ahora, qué?

-A seguir que queda un más...Y a pensar en aprovechar este envión anímico a nuestro favor. A dejar todo, puede salir para cualquier lado, pero vamos a dejar todo, eso seguro.

Lo cierto es que tras el épico triunfo de Bahiense el ganador del primer tramo del torneo se definirá el lunes, desde las 21, en el Osvaldo Casanova. Será para ver...

Mirá el triple ganador de Guido: