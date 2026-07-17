Pellegrini-Caza y Pesca definen en Punta Alta el primer tramo de la LBB Bronce

Iván Gómez Lepez (P) y Nicolás Sánchez (CyP) son los más ofensivos de sus equipos. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

El último partido de la serie final determinará quién de los dos, Pellegrini o Caza y Pesca Huracán Médanos, obtendrá el primer tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino".

El juego se disputará en cancha de Altense, en Punta Alta, desde las 21, con arbitraje de Alejandro Vizcaíno, Néstor Schernenco y Joel Schernenco, siendo comisionado técnico Ariel Mallimaci.

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Después del último partido, la dirigencia de Pellegrini presentó ante la Asociación Bahiense un reclamo considerando la sustitución de identidad de un jugador de los medanenses.

En consecuencia, el Tribunal de Penas dio vista a Caza y Pesca para que se interiorice del reclamo, aunque sin poner en duda la disputa del partido de esta noche.

Al margen de lo administrativo, en lo estrictamente deportivo escenarios diferentes se fueron planteando con el correr de la serie.

Si bien ninguno ejerce localía en su escenario natural, en los dos primeros juegos se impusieron los visitantes: Caza y Pesca 72-69 en Altense y Pellegrini, 83-79 (68-68) en Estudiantes.

En los dos siguientes, contrariamente los triunfos fueron para los locales: el equipo puntaltense, 88-63 y el medanense, 71-69.

En estos resultados hubo poco menos que un calco en cuanto a cifras en las dos victorias medanenses, anotando 72 y 71, y recibiendo en ambos 69.

Por lo tanto, a marcador bajo está claro que tiene más chances de ganar Caza y Pesca.

Inclusive, en el segundo juego, el tiempo regular finalizó igualado en 68 y la diferencia Pellegrini la estableció en el suplementario: 15-11.

El restante enfrentamiento, el tercero, el azulgrana fue contundente, estableciendo 25 puntos de ventaja.

Los visitante llegan con todo su personal a disposición. En tanto, el azulgrana no contará con Andrés Almirón (informado al término del último partido), Bautista Fraysinnet (rotura de ligamentos), Nicolás Themtham (contractura en un gemelo) y Franco Pozzi (de vacaciones).