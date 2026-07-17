River juega por Copa Argentina en Salta, donde fue recibido por una multitud

River desembarcó en Salta para darle inicio de forma oficial a su segundo semestre esta noche a las 21.45 cuando enfrente a Aldosivi por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina.

Una multitud de hinchas recibió al equipo de Eduardo Coudet, que contará con cuatro de sus cinco refuerzos: Mauro Arambarri, Giovanni González, Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré. Una vez concluido el Mundial se sumará Nicolás Otamendi.

El Millonario realizó la parte más intensa de su pretemporada en España y diputó un solo amistoso, en Portugal, en el que empató 2-2 con Flamengo.

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El ganador del partido entre River y Aldosivi se enfrentará en los octavos de final de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia, que eliminó por 1-0 a Tigre.

El enfrentamiento tendrá lugar en el Estadio Padre Martearena de Salta y contará con el arbitraje de Andrés Gariano.

River viene de darle un cierre a la pretemporada en España y sabe que necesita empezar el semestre con un triunfo. El único amistoso de preparación, ante Flamengo, acabó con empate a dos. Con algunas caras nuevas por lesiones, convocatorias al Mundial y los borrados, el equipo de Coudet buscará empezar con el pie derecho.

Aldosivi, por su parte, acabó anteúltimo de la Zona B en el Torneo Apertura con apenas ocho puntos. El conjunto marplatense, que cuenta con Bautista Dadín como flamante incorporación, disputó varios amistosos de pretemporada: igualó 0-0 contra Platense y venció a Estudiantes en dos oportunidades, primero por 2 a 1 y luego por 3 a 0.

Probables formaciones

River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Lucas Silva o Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.

Aldosivi: Lucas Acosta; Rodrigo González, Santiago Moya, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Agustín Palavecino, Alan Sosa, Matías Godoy; Tomás Fernández, Nicolás Cordero.

Árbitro: Andrés Gariano.

Estadio: Padre Martearena.

Hora: 21.45.

TV: TyC Sports y TyC Sports Play.