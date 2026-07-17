Pablo Gibelli avanza en Es Mi Sueño: "Ya me siento ganador"

Gibelli logró superar distintas instancias del certamen y comenzó a sumar seguidores más allá de su público habitual

El cantante bahiense Pablo Gibelli atraviesa la cuarta etapa de Es Mi Sueño, el programa de Canal 13 conducido por Guido Kaczka, y asegura que la experiencia ya transformó su carrera y su vida personal.

Entre viajes a Buenos Aires, presentaciones frente a un jurado integrado por Abel Pintos, Jimena Barón, Joaquín Levinton, Nahuel Pennisi y Natalie Pérez, el artista sostiene que el mayor reconocimiento lo encuentra al regresar a Bahía Blanca.

"Lo mejor está cuando vuelvo y me encuentro con mi familia, con la gente de la ciudad, con los mensajes en las redes y con tanto cariño", afirmó.

Desde su primera participación, Gibelli logró superar distintas instancias del certamen y comenzó a sumar seguidores más allá de su público habitual. Según contó, uno de los aspectos que más lo sorprendió fue descubrir la comunidad que acompaña al programa.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Descubrir un público nuevo. Hay grupos de seguidores del programa y de Guido Kaczka en Facebook que acompañan con muchísimo respeto a todos los participantes. Empiezan a aparecer comentarios de personas que no te conocen, que no son amigos ni seguidores de toda la vida. Y, sin embargo, se toman el tiempo para alentarte, debatir sobre las devoluciones del jurado y celebrar cada paso. Es algo hermoso", señaló.

Las publicaciones relacionadas con sus presentaciones generaron una importante repercusión en redes sociales. Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Natalie Pérez decidió dejarlo fuera de competencia, aunque posteriormente fue rescatado para continuar en el certamen.

"Ese día hizo mucho ruido. Hay mucho material editado que la gente después no ve. Pasaron muchas cosas en el piso, incluso desconcierto. La sorpresa vino después, cuando fui rescatado. Ahí uno empieza a creer que todo puede ser posible", recordó.

Vivir de la música

Además de su participación televisiva, Gibelli desarrolla su carrera artística de manera independiente. Dirige un estudio de canto, brinda clases y se presenta en distintos escenarios con propuestas que incluyen tango, folklore y música popular.

"Trabajar de lo que uno ama es el tesoro más grande, junto a la familia y los amigos", expresó.

Sobre su repertorio, explicó que el tango continúa siendo su género predilecto, aunque en los últimos años incorporó nuevas propuestas: "El tango es mi plato favorito, pero la música popular y el folklore crecen cada día en mi vida. Las opciones son variadas y eso me permite llegar a distintos públicos".

Habitualmente se presenta junto al músico Jorge Vignales, aunque también integra un trío de tango y otros formatos con banda completa.

El esfuerzo detrás de cada etapa

Cada instancia del programa implica nuevos viajes a Buenos Aires y una organización que, según explicó, demanda un importante esfuerzo económico y logístico: "Hay mucha gente trabajando y ayudando para que todo este 'gran circo' de ir y venir a Buenos Aires sea posible. Estoy profundamente agradecido. Cada etapa cumplida representa una inversión, pero también una enorme demostración de afecto".

El cantante destacó especialmente el acompañamiento de quienes colaboran para que pueda continuar participando del certamen.

Durante la competencia, Gibelli recibió evaluaciones de reconocidos artistas de la música argentina. Lejos de enfocarse únicamente en los resultados, aseguró que cada devolución representa una oportunidad de crecimiento: "Escuchar a Abel Pintos, a Jimena, a Joaquín, a Nahuel, con tanta calidez, es una experiencia enriquecedora. Incluso la opinión de Natalie Pérez fue importante para mí. Uno se conoce mejor cuando tiene que negociar con sus propias emociones".

"Tengo una hinchada"

Con la cuarta etapa ya en marcha, el bahiense reconoce que el apoyo recibido se convirtió en uno de los motores para seguir adelante. Incluso compara el momento que atraviesa con una competencia deportiva.

"Hoy, en términos futboleros, siento que alrededor mío también hay una hinchada. Tengo un equipo. Los goles se van metiendo y siento que estoy ahí... cerca de la final. Y aunque no fuera así, ya me siento ganador por todo lo vivido", dice.

Mientras el certamen continúa en Buenos Aires, Gibelli espera una nueva presentación con la expectativa de seguir avanzando.