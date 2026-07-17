La FIFA cobrará entrada para que hinchas vean la conferencia previa a la final

La FIFA organizará la conferencia de prensa previa a la final del Mundial 2026 con presencia de aficionados que paguen entrada, en una decisión inédita para la antesala de un partido decisivo de la Copa del Mundo.

El evento se realizará este viernes en el Javits Center de Nueva York, dos días antes de la final que la Selección argentina disputará ante España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, y contará con la presencia de entrenadores y jugadores de los dos seleccionados finalistas, además del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La medida rompe con la tradición habitual de las grandes finales de fútbol, en las que las conferencias de prensa previas se realizan la víspera del partido y están reservadas exclusivamente para medios acreditados y cadenas de transmisión.

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En este caso, la FIFA permitirá el ingreso de un número limitado de hinchas, aunque los espectadores solo podrán observar el intercambio y no tendrán la posibilidad de realizar preguntas a los protagonistas.

La conferencia forma parte de un evento de cuatro días organizado por Fanatics, socio comercial de la FIFA, que también ofrece distintas experiencias para los fanáticos, entre ellas autógrafos y fotografías con figuras destacadas del deporte.

El pase individual de un día para adultos, válido para asistir a la conferencia del viernes, cuesta 81,54 dólares, mientras que también se comercializa un pase familiar para los cuatro días por 857,04 dólares.

En la promoción del evento, los organizadores destacaron que los hinchas tendrán una “oportunidad única” de ver a ambos finalistas en el escenario pocos días antes de la final y escuchar de primera mano a jugadores y representantes de los equipos en la previa del partido más importante del deporte.

La presencia de Infantino también formará parte del atractivo central del acto, que se desarrollará en Nueva York en medio de una semana cargada de actividades comerciales y protocolares alrededor de la definición del Mundial.

Argentina llegará a la final después de eliminar a Inglaterra por 2 a 1 en semifinales, mientras que España accedió al partido decisivo tras vencer a Francia por 2 a 0. El encuentro por el título se jugará este domingo desde las 16, hora argentina.

La decisión de abrir al público una conferencia históricamente reservada para la prensa marca otro paso de la FIFA en su búsqueda por transformar los eventos que rodean a la Copa del Mundo en experiencias pagas para los aficionados, incluso en la instancia más importante del torneo. (NA).