Mar del Plata: la empresa concecionaria del estadio Mundialista libró 14 cheques sin fondos

El ambicioso proyecto de la recuperación de un sector muy conocido en Mar del Plata y resto del país que tiene que ver con el deporte, sufrió un capítulo inesperado.

La firma Minella Stadium, responsable de la puesta en valor del estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas (el gigante destinado al básquetbol y shows) y el Parque Municipal de los Deportes (ex Panamericanos) lemitió 14 cheques sin fondos por un total de $ 221.173.376,11.

Así lo informó este viernes el portal marplatense Bacap.com.ar a partir de la información disponible en la Central de Deudores del Banco Central. Es decir, los pagos emitidos por Minella Stadium durante el último mes fueron rechazados.

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"Esto se da en medio de los cuestionamientos por la falta de solvencia económica de la empresa integrada por Revee, de Brasil y principal accionista, y Pro Enter, de Argentina. Todo un contexto propicio para el arribo de Fígoli", indicó el portal.

"Los cheques rechazados se suman al retraso en las obras para poner en valor los espacios concesionados, así como la falta de pago a prestadores de servicios", agregó.

Como ya informamos la empresa a cargo del emblemático complejo deportivo y del estadio avanza con un plan de recuperación que tiene una inversión cercana a los 3.000.000 dólares, con el objetivo de concretar la vuetla del fútbol de verano en Mar del Plata a partir de enero del año próximo.

Por otra parte, el Ejecutivo municipal pidió autorización al Concejo Deliberante de La Feliz para designar a Carlos López Silva como director general de Política Deportiva del Emder (Ente Municipal de Deportes y Recreación). Se trata del segundo cargo político en importancia dentro del ente conducido por Sebastián D’Andrea, que no cuenta con la figura de vicepresidente.

López Silva cuenta con una amplia trayectoria vinculada al mundo del rugby en Mar del Plata. Y tiene pasado en la función pública: fue el titular del Emder durante los últimos 15 meses de gestión de Carlos Arroyo (entre septiembre de 2018 y diciembre de 2019).