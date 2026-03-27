“De Bahía Blanca al corazón del país": Pablo Gibelli dejó una huella imborrable en la TV

En tiempos donde la televisión busca algo más que talento, la historia de Pablo Gibelli irrumpió con una fuerza difícil de explicar. Su paso por el programa de Es mi sueño, conducido por Guido Kaczka, no solo dejó en evidencia su calidad vocal, sino también una vida atravesada por decisiones profundas, sensibilidad y amor.

Desde el primer momento, el clima fue especial. No era una presentación más. Era mi propia historia.

Un escenario, una historia y una verdad que emocionó a todos

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El certamen, que combina actuaciones en vivo con relatos personales cargados de emoción, exige algo más que cantar: abrir el corazón. Y Gibelli lo hizo.

Apenas comenzó la devolución, uno de los jurados, Carlos Baute, sorprendió al mencionar un dato que cambiaría el tono del momento:

—“Leí que adoptaste tres niñas… eso ya dice mucho de vos.”

No fue un detalle menor. En un programa donde el sueño se construye tanto con talento como con historia, ese gesto de vida tomó un protagonismo conmovedor.

El detrás de escena que no se vio

“Nos citan desde muy temprano… y es increíble todo lo que pasa detrás”, cuenta Pablo en diálogo con este medio.

El mundo invisible de la televisión se despliega con precisión quirúrgica: asistentes de producción, coaches vocales, productores artísticos, vestuaristas, maquilladores, sonidistas, iluminadores, directores de cámara y guionistas trabajando en simultáneo para que cada segundo al aire sea perfecto.

—“Para cada cosa hay una persona distinta. Te acompañan todo el tiempo. Es un universo enorme que uno no dimensiona hasta que lo vive.”

El viaje, además, fue tan vertiginoso como decisivo:

—“Se dio de un momento al otro. Armé el bolso casi sin pensar. Y volví… completamente atravesado por la emoción.”

El momento que paralizó la pantalla

Su ingreso fue firme, seguro. Pero lo que vino después fue aún más potente.

La canción elegida: Noelia.

La interpretación: profunda, sentida.

El resultado: una ovación.

Las devoluciones del jurado marcaron el pulso de una noche inolvidable:

Abel Pintos, con un guiño íntimo a la ciudad que los une:

—“Compartimos profesor en Bahía Blanca… Armando. La rompiste toda. Tenés un don como cantante y como persona.”

Ese recuerdo abrió una puerta al pasado. Gibelli evocó aquellos tiempos de formación, encuentros y cenas compartidas, cuando el camino recién comenzaba.

Levinton fue contundente:

—“Opinar sobre vos me parecería una falta de respeto. Quiero seguir escuchándote.”

fue contundente: —“Opinar sobre vos me parecería una falta de respeto. Quiero seguir escuchándote.” Carlos Baute destacó su oficio:

—“Estás a la altura de cualquier escenario. Se nota tu experiencia.”

Y entonces, llegó el momento decisivo.

Cuatro luces, un sueño que avanza

Las cuatro luces verdes se encendieron.

El pase a la siguiente instancia estaba asegurado.

Pero faltaba la confirmación final, esa que queda grabada para siempre. Y la voz de Kaczka lo dijo todo:

—“Muy bueno, genial, con mucha seguridad… pasás esta primera etapa y te vas al palco del Ópera.”

Ahí fue. Lo hizo.

En ese instante, todo pareció confluir: su historia, su familia mirando desde casa, sus hijas, su ciudad, su recorrido. Y esos ojos —los que uno ama— siendo testigos del momento.

El después: una avalancha de amor

La emisión, realizada el día anterior, multiplicó el impacto.

—“No puedo creer la cantidad de mensajes. Familia, amigos, gente que hace mucho no veía… y un montón de personas que no conozco. Fue muy movilizante.”

Las redes sociales estallaron. Reposteos, mensajes, palabras de orgullo. Bahía Blanca estuvo, una vez más, presente.

Un artista que trasciende la voz

Lo de Pablo Gibelli no es solo canto. Es verdad. Es historia. Es coherencia entre lo que se dice y lo que se vive.

En una televisión muchas veces urgida de impacto, su aparición recordó algo esencial: cuando hay autenticidad, no hace falta exagerar nada.

El público lo entendió. El jurado lo confirmó.

Y su sueño… ya está en marcha.