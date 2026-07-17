El llanto del español Cucurella: "Tenemos problemas como cualquier otra persona”

Detrás de cada jugador existe una historia que va más allá de lo que se ve dentro de la cancha.

Marc Cucurella, el defensor de España, está viviendo su momento más glorioso como deportista, ya que, más allá del resultado que obtenga, jugará la final de la Copa del Mundo, el domingo contra Argentina.

El lateral izquierdo fue clave en la defensa española, que solo recibió un gol en siete partidos.

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Al margen de lo deportivo, en el plano familiar, el enrulado Cucurella tiene tres hijos con su pareja, Claudia Rodríguez, y uno de ellos, el mayor, Mateo, tiene autismo.

El pequeño de 7 años nació en 2019 y desde una edad temprana mostró síntomas de esta neurodivergencia. Con un año de vida se le diagnosticó un Trastorno del Espectro Autista (TEA) de nivel 1.



El internacional español rompió a llorar durante más de dos minutos en una entrevista para un canal de YouTube, realizada por Pau Brunet, un chico con autismo.

"¿Cuál ha sido el gol, hablando metafóricamente, más emocionante que te ha regalado tu hijo, el que te hizo llorar de alegría?", le preguntó Pau.

Cucurella estuvo 30 segundos llorando en silencio, con una expresión de abatimiento en el rostro, mientras se secaba las lágrimas con las manos y miraba al techo para frenar esta muestra de sensibilidad.

Por su condición, Mateo aún no asistió a ningún partido del Mundial.

Un factor que lo condiciona es la alta temperatura que se está viviendo en el verano estadounidense.

“Aquí hace mucho calor y lo agobia mucho. A él le gusta estar más fresquito, aire acondicionado, piscina...”, contó.

Cucurella está sumamente comprometido con la enfermedad de su hijo.

“Cuesta contar los problemas de uno, es difícil. Al final, todo el mundo se piensa que nuestra vida es maravillosa y que lo tenemos todo perfecto, pero tenemos problemas como cualquier otra persona”, aseguró el lateral.