Condenaron al exatleta olímpico Federico Molinari por grooming contra una deportista que era su alumna
La madre de la adolescente había hecho la denuncia en 2021.
El exatleta olímpico Federico Martín Molinari fue condenado a un año y ocho meses de prisión en ejecución condicional por el delito de grooming contra una adolescente y alumna de su gimnasio en Don Torcuato.
La jueza Mariela Quintana, titular del Juzgado Correccional N.º 3 de San Isidro, dispuso además que, por el plazo de dos años, fije residencia, se someta al control del Patronato de Liberados y realice tratamiento psicológico con perspectiva de violencia de género.
La acusación en el juicio estuvo a cargo de la fiscal Gabriela Conde y de la Dra. Emilia García Márquez, apoderada de la víctima, mientras que la investigación fue llevada adelante por el fiscal Gonzalo Acosta, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming de San Isidro. (TN)