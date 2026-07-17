Condenaron al exatleta olímpico Federico Molinari por grooming contra una deportista que era su alumna

El exatleta olímpico Federico Martín Molinari fue condenado a un año y ocho meses de prisión en ejecución condicional por el delito de grooming contra una adolescente y alumna de su gimnasio en Don Torcuato.

La jueza Mariela Quintana, titular del Juzgado Correccional N.º 3 de San Isidro, dispuso además que, por el plazo de dos años, fije residencia, se someta al control del Patronato de Liberados y realice tratamiento psicológico con perspectiva de violencia de género.

La acusación en el juicio estuvo a cargo de la fiscal Gabriela Conde y de la Dra. Emilia García Márquez, apoderada de la víctima, mientras que la investigación fue llevada adelante por el fiscal Gonzalo Acosta, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming de San Isidro. (TN)