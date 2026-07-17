Bomberos recibieron 10 vehículos que iban a ser compactados y los usarán para adiestrarse
Serán utilizados para el adiestramiento del personal en técnicas de rescate vehicular.
La Asociación Bomberos Voluntarios de Punta Alta recibió diez vehículos que el Municipio de Coronel Rosales tenía destinados al proceso de compactación. Las unidades serán utilizadas para el entrenamiento del personal, principalmente en prácticas de rescate vehicular.
Según informó la institución, contar con vehículos reales para realizar ejercicios de corte y apertura de estructuras, maniobras fundamentales para la intervención en siniestros viales, fortalecerá la preparación de los bomberos y contribuirá a perfeccionar los procedimientos operativos.
Agregaron que esta colaboración posibilitará mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y brindar intervenciones más eficientes y seguras para la comunidad.
A través de una nota dirigida al intendente rosaleño Rodrigo Aristimuño, la comisión directiva y el cuerpo activo de Bomberos Voluntarios agradecieron la donación y remarcaron que el trabajo conjunto entre las instituciones y el Estado municipal genera beneficios concretos para los vecinos, al fortalecer la capacitación de quienes intervienen diariamente en situaciones de emergencia.