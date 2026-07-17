Pampa Energía invertirá US$ 2.700 millones en una megaplanta de urea en Bahía Blanca

Pampa Energía anunció una inversión de US$ 2.700 millones para construir una planta de producción de urea granulada en el Polo Industrial de Bahía Blanca, un proyecto que convertirá al complejo en el mayor de su tipo en la región y uno de los más importantes del mundo.

La planta entrará en operación hacia fines de 2029 y tendrá una capacidad de producción de 2,1 millones de toneladas anuales de urea, insumo clave para la actividad agrícola.

La iniciativa representa el ingreso de Pampa Energía al negocio de los fertilizantes y busca transformar parte de la producción de gas natural de Vaca Muerta en productos de mayor valor agregado.

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Según estimaciones de la compañía, el proyecto permitirá generar alrededor de US$ 1.000 millones anuales entre sustitución de importaciones y exportaciones. Brasil será el principal destino de las ventas externas, ya que ese país importa entre 7 y 8 millones de toneladas de urea por año. La inversión ya fue presentada para adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

"Es la decisión de inversión más importante en la historia de Pampa y la más grande que emprendemos en años", afirmó el presidente de la compañía, Marcelo Mindlin.

El ejecutivo sostuvo que la Argentina depende actualmente de fertilizantes importados desde regiones con alta inestabilidad geopolítica y consideró que la nueva planta permitirá asegurar un abastecimiento más competitivo, generar divisas y conectar el desarrollo del gas de Vaca Muerta con uno de los sectores más dinámicos de la economía, como el agro.

La construcción demandará aproximadamente tres años y medio y tendrá un fuerte impacto sobre el empleo y la actividad económica en Bahía Blanca y su zona de influencia.

En el pico de la obra se crearán más de 3.500 puestos de trabajo directos, además de miles de empleos indirectos vinculados a la cadena de proveedores. Una vez que la planta entre en funcionamiento, empleará de manera permanente a unas 300 personas.

Pampa informó además que priorizará la contratación de mano de obra local y de proveedores de Bahía Blanca y la región, además de ofrecer oportunidades para colaboradores de otras áreas de la empresa que deseen incorporarse al nuevo emprendimiento.

El proyecto será desarrollado por Tecnimont, perteneciente a la unidad E&C Solutions de MAIRE, y por SACDE. Tecnimont tendrá a su cargo las tareas de ingeniería y compras (procurement), mientras que SACDE ejecutará la construcción de la planta.

La tecnología será provista por Nextchem, a través de su subsidiaria Stamicarbon, junto con KBR, compañías reconocidas a nivel mundial por el desarrollo de tecnologías para plantas de fertilizantes.

Tecnimont, por su parte, cuenta con experiencia en la construcción de más de 100 plantas de amoníaco y 75 plantas de urea en distintos países.

El CEO de MAIRE, Alessandro Bernini, destacó que el contrato representa el ingreso del grupo a la Argentina y afirmó que el proyecto contribuirá tanto a monetizar las reservas de gas natural como a fortalecer la producción nacional de fertilizantes.

Como parte del desarrollo también se construirá una planta de desalinización para abastecer de agua al complejo industrial y una nueva infraestructura portuaria destinada a incrementar la capacidad operativa del puerto de Bahía Blanca.

El complejo ocupará unas 80 hectáreas dentro del área portuaria de la ciudad y contará con conexión directa a los gasoductos provenientes de Vaca Muerta. Incluirá una planta de amoníaco, dos líneas de producción de urea granulada con una capacidad conjunta de 6.000 toneladas diarias, silos de almacenamiento y sistemas de carga para camiones y buques destinados tanto al mercado interno como a la exportación.

Con esta inversión, Pampa Energía busca transformar el gas natural en un producto industrial de mayor valor agregado, reducir la dependencia argentina de fertilizantes importados y consolidar una nueva fuente de exportaciones basada en el desarrollo de Vaca Muerta y la industria petroquímica de Bahía Blanca.