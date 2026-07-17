Detuvieron a un hombre por robarle las tarjetas de crédito al cuidador de un paciente en el Hospital Español

Un hombre de 52 años fue aprehendido esta tarde tras ser acusado de robar documentación y elementos de valor a un joven que se encontraba al cuidado de un familiar en el Hospital Español de nuestra ciudad. El sospechoso, además, intentó realizar compras con los plásticos sustraídos en un comercio céntrico.

La policía logró identificar y localizar al presunto delincuente gracias a tareas investigativas y a las cámaras del centro asistencial.

Según fuentes policialesl, Carlos Alejandro Rodríguez (35), se encontraba en una habitación compartida del hospital acompañando a su madre. Aprovechando un descuido, el acusado, identificado como Carlos Darío Cerljenko (52), le sustrajo el DNI y cuatro tarjetas de crédito.

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La maniobra no terminó allí, ya que luego Cerljenko se dirigió al local comercial Cell One Bahía, ubicado en calle Alsina al 100, con la intención de realizar compras utilizando las tarjetas de la víctima.

El caso quedó caratulado como "hurto en flagrancia" e interviene la UFIJ Nº 15.