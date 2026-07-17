El Municipio confirmó que el domingo el servicio de colectivos funcionará con normalidad

La Municipalidad confirmó esta tarde que las líneas de transporte público de pasajeros circularán con normalidad durante la tarde de este domingo 19, garantizando la cobertura del servicio incluso en el horario en que se disputará la final del Mundial.

Según se informó desde el Municipio, las unidades mantendrán las frecuencias habituales programadas para los días domingo.

A su vez, informó que a partir del próximo lunes 20, el servicio de transporte público funcionará con frecuencias de Vacaciones de Invierno.

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Las mismas se podrán consultar en gpsbahia.com.ar