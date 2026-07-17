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Economía y finanzas.

El dólar oficial encadenó su segunda baja semanal consecutiva: ¿a cuánto cerró en Bahía?

Continúa la tranquilidad cambiaria y el riesgo país tuvo una variación positiva de ocho puntos.

El dólar oficial subió por tercera jornada consecutiva este viernes en el segmento mayorista y se ubicó en torno a los $1.500 en bancos, pero encadenó su segunda semana consecutiva a la baja.

En tanto, el mercado comenzó a recalibrar sus expectativas tras conocerse el dato de inflación de junio.

En Bahía Blanca, el dólar oficial se situó en los $1.450 para la compra y $1.500 para la venta en las pizarras del Banco Nación.

El dólar blue, por su parte, cotizó a un promedio de $1.510 para la compra y $1.530 para la venta.

Otras cotizaciones de referencia en la ciudad, el dólar MEP (Bolsa) rondó los $1.515; el contado con liquidación (CCL) cerca de $1.576 y el dólar tarjeta/turista se ubicó en torno a $1.943.

El riesgo país, por su parte, tuvo una variación de 1,95%, alcanzando los 418 puntos este viernes, 8 más que ayer, que fue de 410.

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