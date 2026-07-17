Seba Marlia, un bahiense en pleno corazón de Barcelona antes de la final contra España

Miles de argentinos vivirán este domingo la final del Mundial de visitante, ya que una gran cantidad de compatriotas se encuentran por distintos motivos en España.

Entre ellos hay varios bahienses y uno de ellos es Sebastián Marlia, jugador de fútbol de nuestra ciudad y también personal trainer, quien está en Barcelona por cuestiones laborales.

"Messi dejó una huella imborrable en esta ciudad, se habla mucho si vuelve o no vuelve, si vuelve con este presidente o no", contó Seba, quien justamente está realizando una capacitación en el club donde brilló el rosarino.

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"Acá hay una disputa muy grande, por una cuestión civil entre Cataluña y España. Los catalanes están del lado nuestro, por así decirlo. Se nota mucho, hay mucho catalán con camiseta de Argentina", explicó.

El actual Mundial lo encontró a Seba previamente en Madrid, antes de esta experiencia en Barcelona, por lo que vivió desde allá los festejos argentinos y también los españoles.

"Tienen una forma distinta (de celebrar), el fervor en el momento. Está bien que nosotros somos especiales...", admitió.

También contó cómo se vive el clima mundialista en la diaria.

"La verdad que no, no es como en Argentina. Lo que y o puedo percibir, no. En Madrid es distinto, en Barcelona se ven muchas camisetas españolas, pero te puedo decir que veo más camisetas de Messi o Enzo Fernández. Acá hay 250 mil residentes argentinos, es un gran porcentaje. España no lo vive con el mismo fervor", explicó.

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