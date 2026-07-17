Llega el primer clásico bahiense del Regional Pampeano A 2026

Jornada de clásicos ofrecerá mañana la quinta fecha del Regional Pampeano A de rugby, que se juega en las categorías Primera, Intermedia y Preintermedia.

Este sábado en nuestra ciudad se enfrentarán Sociedad Sportiva y Argentino, mientras que Mar del Plata Club-Sporting animarán el otro duelo de candidatos en Mar del Plata.

Por tercer y último fin de semana consecutivo se adelantan los horarios de los partidos por el cotejo de Los Pumas ante Inglaterra, previsto para mañana a las 16 en Santiago del Estero.

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Por eso mañana la actividad en La Carrindanga entre Palomas y Chanchos abre 10.30 con el partido de Preintermedia, que contará con el arbitraje de Omar Villafañe (Sur). Luego será el turno de Intermedia (12.15, dirige Ramiro García Gamero) y por último la Primera a las 14 (Santiago Bevaqua).

Tras la fecha de hoy el Regional Pampeano ingresará en receso y retomará su programación el próximo sábado 8 de agosto.

Ambos equipos llegarán a esta fecha con derrotas y en el historial entre sí de de esta temporada los dos que jugaron por el Oficial Oro quedaron para Las Palomas, en partidos bien diferentes. El primero lo ganó 25-3 de visitante y el segundo por 66-0 de local.

El XV local viene de caer el sábado pasado ante Mar del Plata Club 21-10, resultado que le cortó el invicto en el regional y también su racha ganadora de 17 partidos desde que comenzó el año.

Por su parte el Azul perdió como local ante Los Cardos (27-15) en el Country y marcha sin victorias ni puntos en las posiciones.

Este sábado también jugarán, desde las 14, Sporting-Mar del Plata Club, Universitario (Mar del Plata)-Comercial y Los Cardos-San Ignacio.

Los equipos presentarán mañana en Primera las siguientes formaciones:

Sociedad Sportiva: 1. Iñaki Azcoitia, 2. Juan Francisco Malanga, 3. Uriel Troncoso; 4. Martín Dosio y 5. Federico Stein; 6. Joaquin Marne, 7. Luca Loiacono, 8. Thiago Loiacono (capitán); 9. Juan Cruz Montoli y 10. Juan Cruz Samuel; 11. Felipe Serrat, 12. Tomás Bermudez, 13. Pedro Zorzano, 14. Alan Martinez; 15 Patricio Cantalejos. Entrenador, Diego Samuel.

Relevos, 16 Santiago Bancora, 17 Mauricio Torrisi, 18 Ignacio Luciano Lance, 19 Benito Franz Chertudi, 20 Rocco Nehuen Portada, 21 Rafael Larrañaga Astibia, 22 Manuel Santos, 23 Gino Zanoni.

Argentino: 1. Facundo Aristimuño, 2. Francisco Ramírez, 3. Pablo Cerljenko; 4 Santiago Ramos y 5 Julián Gargiulo; 6. Franco De Rosa, 7 Emiliano Barrera, 8 Nicolás Marengo; 9 Pedro Selvarolo (capitán) y 10. Tomás Expósito; 11. Baltazar Montero, 12. Guido Marconi, 13. Martín Olivero, 14. Alejo Marconi; 15. Juan Ferrino Cantarelli. Entrenador, Lisandro Flores.

Recambio, 16. Braian Cardozo, 17. Franco Carrera, 18. Manuel Otero, 19. Thiago Zaballa, 20. Martiniano Barsellini, 21. Matías d'Empaire, 22 Franco Litterio y 23. Francisco Muñiz Bullrich.

"Uni" se pone al día

Universitario visitará mañana a Uncas de Tandil en partido que ambos reprogramaron y que completará la quinta fecha del Regional Pampeano B.

El choque principal comenzará a las 14.

Si bien hasta el momento no ganó ningún partido, con el pendiente de hoy dos más por delante, a Las Pirañas le quedan 15 puntos posibles en juego con los que puede alcanzar un lugar entre los cuatro de arriba que jugarán la etapa Campeonato.

Los encuentros ya disputados de la fecha 5 fueron Unión del Sur 46-Estudiantes (O) 32, Pueyrredón 18-Biguá 39 y Los Miuras 26-Los 50 (T) 36.

Luego de este fin de semana habrá receso y la actividad se reanudará el próximo fin de semana del sábado 8 y domingo 9 de agosto, cuando "Uni" visite a Estudiantes de Olavarría.

El XV bahiense cierra esta etapa como local ante Los 50.

Ya con la vuelta del head coach Mariano Minnaard el Rojo formará hoy con 1. Julio Nill, 2. Matías Lorenzo, 3. Juan Ignacio Gil; 4. Ernesto Theaux (capitán) y 5. Valentín Gorla; 6. Marcos Torresi, 7. Aucan Morales, 8. Mateo Pandolfi; 9. Giuliano Ghesla y 10. Francisco Castro; 11. Joaquín Cariac, 12. Juan Cruz Fernández, 13. Donato Di Carli, 14. Lautaro Carrio; 15. Álvaro Núñez.

Los suplentes serán 16. Juan Cruz Catalán, 17. Dylan Williman, 18. Tomás Bogado, 19. Lautaro Vera, 20. Ezequiel Seijas, 21. Juan Cruz Gómez, 22. Sebastián Barrera y 23. Santiago González Lamponi.