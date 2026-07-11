A una semana del clásico, Sportiva se quedó sin invicto en Mar del Plata y Argentino perdió de local

Santiago Ramos suma una obtención en el line para Argentino ante Los Cardos. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva. y gentileza Pilar Castelfidardo/prensa Mar del Plata Club.

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Jornada muy negativa en materia de resultados para los dos representantes bahienses en el Regional Pampeano A de rugby.

Sociedad Sportiva y Argentino -rivales en cancha del primero el sábado próximo- perdieron hoy la mayoría de los siete partidos que en total disputaron en diferentes categorías, ante Mar del Plata Club y Los Cardos respectivamente. Al margen de esa tendencia de resultados quedó el empate del Chancho ante Los Cardos (32) en Preintermedia.

Las Palomas se jugaban de visitante una parada difícil ante Mar del Plata Club, campeón de las últimas cinco ediciones del regional. Y en un campo de juego muy complicado por el barro para tener precisión en el manejo de pelota y pisar firme, cayó por 21 a 10 en Primera.

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De este modo el equipo bahiense le puso fin a su histórica racha ganadora que alcanzó las 17 victorias repartidas en Oficial Oro URS (8), reválida al Torneo del Interior B (1), regional Norpatagónico (2), Torneo del Interior B (3) y Regional Pampeano (3).

Por otra parte el XV blanco tampoco pudo ganar en las demás categorías -ante el mismo rival-, que venían invictas y como líderes: 33-12 en Intermedia, 48-17 en Preintermedia A y 35-19 en Preintermedia B.

En el encuentro principal, como dijimos, el estado de la cancha principal en el barrio Santa Celina mermó la calidad del juego y del manejo. De todos modos, ambos tuvieron ritmo y continuidad, mostrando mayor posesión y territorio el XV bahiense durante la primera media hora.

Sociedad Sportiva tuvo buena profundidad gracias a las puntadas que dieron los delanteros y circulación de pelota de su medio scrum Rafael Larrañaga Astibia para generar distintas fases o por el kick de Mateo Kóhler, que puso el juego adelante. Inclusive hubo dos chances claras de try que no resultaron. También Mardel estuvo muy sólido en la contención defensiva en los metros finales.

En ese contexto, una pelota al campo bahiense le permitió a XV marplatense conseguir el penal que le dio sus primeros puntos, a los 31m. Diez minutos luego Mateo Köhler niveló el marcador al anotar un penal para la visita (3-3). Pero de esa salida del local, en la recepción de la pelota Larrañaga Astibia no pudo sacar un kick de altura al cajón y recibió el tapping del wing Echarte, a quien le quedó servido el try para ir al descanso con ventaja local por 8-3.

En la reanudación se vio a Mar del Plata Club con más confianza en defensa. A los 8m del complemento llegó su segundo try, luego de un line ganado (15-3). Más tarde los locales ampliaron cifras a partir de dos nuevas infracciones del XV bahiense, para alejarse 21-3 a los 28m.

Reaccionó Sociedad Sportiva como para buscar el bonus defensivo, pero consiguió sólo un try apoyado por Patricio Cantalejos a los 75m.

Mar del Plata Club se despegó de Las Palomas en las posiciones y ahora es único escolta e invicto.

Cardos lo primereó

En nuestra ciudad Argentino cayó ante Los Cardos por 27 a 15, en un partido arbitrado por Santiago Bevaqua (Sur).

Fue la cuarta caída en fila para el Azul, que junto con San Ignacio son los únicos equipos que no conocen la victoria.

En el country, además del empate en "Pre", hubo éxito del conjunto de Tandil en Intermedia por 43 a 8.

En el duelo principal la visita justificó el resultado a partir de sorprender en los instantes iniciales. Primero con un try al minuto y 18 segundos, tras desconcentración de la línea defensiva bahiense que permitió la entrada de Mateo Mesa (7-0). Minutos después Cardos amplió la cuenta con penal del apertura Fermín Adem (10-0) y en una muestra del buen juego agrupado que tuvo el XV de Tandil, llegó a los 23m. el try de maul vía Fermín García Guerrero (15-0).

A partir de ahí el juego de Cardos entró en una meseta y Argentino pudo mover la pelota y posicionarse, logrando una buena acción de frente a la hache y juego desplegado que terminó con try de Baltasar Montero a los 27m. Aunque la visita tuvo una más y por afuera llegó a su tercer try del PT, para ir al descanso en ventaja 22-5.

La segunda parte fue más pareja y luchada, infracciones y con Pedro Selvarolo descontando de penal a los 3m. (22-8) y nuevos puntos para el elenco verde recién a los 37m. con otro try por afuera (27-8).

El Chancho tuvo la última y tras algunas fases en zona de 22 de Cardos, logró una entrada de Guido Marconi para conseguir el segundo try, convertido por Juan Ferrino Cantarelli.

Domina Universitario

En una jornada con partidos parejos más allá de algunas diferencias, ninguno de los ganadores pudo sumar punto bonus ofensivo (diferencia de 3 o más tries). Pero el denominador común fue una nueva victoria de Universitario de Mar del Plata, que se mantiene como único líder -invicto- de la competencia.

"Uni" le ganó hoy de visitante a San Ignacio por 32 a 22, partido que al cabo del primer tiempo ganó por 26-3 y en el que hizo sus 4 tries (3 del rival) justamente en los primeros 40 minutos.

El otro ganador de la cuarta fecha fue Sporting, que aprovechó la caída de Sociedad Sportiva y lo alcanzó en el 3º lugar al superar también a Comercial (campeón marplatense) por 20-15 como visitante.

Recordamos que el XV marista se presentará en La Carrindanga el próximo sábado 25 de este mes para disputar ante Las Palomas el partido de cuartos de final del Torneo del Interior B.

Próxima fecha

La quinta fecha del TRP A se jugará el próximo sábado con Sociedad Sportiva-Argentino, Sporting-Mar del Plata Club, Universitario M-Comercial y Los Cardos-San Ignacio.

La racha Paloma

Esta es, en orden cronológico, la seguidilla de victorias de Sociedad Sportiva que se cortó este sábado y quedó entre las más importantes de su historia, detrás de las 20 consecutivas del Oficial 1986.

Desde la primera de la temporada en el Oficial Oro de la Unión de Rugby del Sur, hasta el último éxito en el TRP A:

1º) Sociedad Sportiva 125-Santa Rosa 0 / Oficial Oro

2º) Universitario 16-Sociedad Sportiva 59 / Oficial Oro

3º) El Nacional 0-Sociedad Sportiva 63 / Oficial Oro

4º) Sociedad Sportiva 25-Neuquén RC 24 / Reválida Interior B

5º) Argentino 3-Sociedad Sportiva 25 / Oficial Oro

6º) Santa Rosa 5-Sociedad Sportiva 66 / Oficial Oro

7º) Sociedad Sportiva 78-Universitario 10 / Oficial Oro

8º) Sociedad Sportiva 27-Liceo (Mendoza) 24 / Interior B

9º) Sociedad Sportiva 85-El Nacional 0 / Oficial Oro

10º) Sociedad Sportiva 111-Roca RC 7 / Norpatagónico

11º) Sociedad Sportiva 64-Marabunta (Cipolletti) 0 / Norpatagónico

12º) Sociedad Sportiva 66-Argentino 0 / Oficial Oro

13º) Huirapuca (Tucumán) 17-Sociedad Sportiva 23 / Interior B

14º) Sociedad Sportiva 30-Los Cardos 20 / Regional Pampeano A

15º) San Ignacio 23-Sociedad Sportiva 43 / Regional Pampeano A

16º) Los Tordos (Mendoza) 16-Sociedad Sportiva 32 / Interior B

17º) Sociedad Sportiva 24-Comercial 8 / Regional Pampeano A