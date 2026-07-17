Liberman, con Milei y Karina en el acto por el aniversario del atentado a la AMIA

El diputado provincial de La Libertad Avanza, Oscar Liberman, participó este viernes en Buenos Aires del acto central por un nuevo aniversario del atentado contra la AMIA, el ataque terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 que dejó 85 muertos y más de 300 heridos.

Liberman, referente de la comunidad judía bahiense, compartió la ceremonia junto al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quienes encabezaron la representación del Gobierno nacional en el homenaje realizado frente a la sede de la AMIA.

Su vínculo con la comunidad judía se remonta a décadas de participación institucional, ya que Liberman fue presidente durante seis años de la Asociación Israelita de Bahía Blanca y, en forma simultánea, presidió la Federación Argentina de Comunidades Judías.

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Esa trayectoria le permitió construir una amplia red de vínculos dentro de la dirigencia comunitaria a nivel nacional, además de consolidarse como una de las principales referencias del sector en el sur de la provincia de Buenos Aires.

Bajo el lema "Hoy no podemos perder la memoria", una multitud participó hoy del acto central organizado por AMIA, DAIA y Familiares de las Víctimas (fotos), donde volvió a renovarse el reclamo de justicia por el atentado terrorista del 18 de julio de 1994 y que, 32 años después, continúa impune.

La ceremonia comenzó a las 9:53, la hora exacta en que explotó la bomba contra la sede de la AMIA, con el sonido de la sirena y un minuto de silencio en homenaje a las víctimas.

Luego se leyeron los nombres de las 85 personas asesinadas, se encendieron velas y se colocaron flores en su memoria, mientras familiares compartieron emotivos testimonios sobre el impacto que el atentado tuvo en sus vidas y reiteraron el pedido de verdad y justicia.

En su discurso, el presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, sostuvo que "ningún concepto es más poderoso que la verdad" y afirmó que "32 años de impunidad son un abismo intolerable para cualquier República que pretenda llamarse democrática".

También remarcó que el terrorismo "no pudo vencer" a la comunidad, aunque la falta de condenas mantiene abierta una profunda herida.

La investigación judicial argentina atribuyó la planificación y ejecución del atentado a la República Islámica de Irán y a integrantes de Hezbolá. El ataque fue declarado crimen de lesa humanidad y, por esa razón, es imprescriptible, aunque hasta el momento no hubo personas condenadas.

El acto fue conducido por el actor Martín Seefeld, quien recordó a su amigo Fabián Schalit, fallecido en el atentado, y contó con la presencia del presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ministros nacionales, legisladores, representantes diplomáticos, autoridades comunitarias y delegaciones internacionales que acompañaron la conmemoración.

La ceremonia concluyó con un nuevo llamado a mantener viva la memoria y a sostener el reclamo de justicia.

"Ojalá muy pronto llegue el día en que podamos encontrarnos solamente a rendir homenaje a quienes ya no están. Pero mientras siga la impunidad, nuestro compromiso es continuar juntos y de pie, exigiendo justicia", expresó Seefeld en el cierre del acto. (Con información de AMIA Comunidad Judía).