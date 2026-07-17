El riesgo país sube hasta 421 puntos, mientras las acciones argentinas en Wall Street caen más de 3%

Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York anotaban caídas de hasta 2% este viernes 17 de julio, mientras que los bonos operaban en la misma sintonía. El riesgo país se ubicaba en los 418 puntos básicos, una suba de ocho unidades desde el cierre previo.

En la renta variable, las principales pérdidas en Wall Street eran para los papeles de Mercado Libre (-2,4%), Corporación América (-1,7%) y Telecom (-1,4%).

En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval anotaba una leve suba del 0,5% en pesos y del 0,2% en dólares, medido al tipo de cambio contado con liquidación.

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Las acciones y bonos argentinos se acoplaban así al malhumor del mercado exterior, que sufre por las renovadas tensiones en Medio Oriente y el castigo al sector de semiconductores. “Wall Street vuelve a registrar una rueda de ‘sell-off’, mientras los operadores monitorean hasta que nivel la corrección podría extenderse”, dijo el operador Gustavo Ber.

“Con activos domésticos que han vuelto a ganar una mayor correlación con el clima externo, es que rápidamente ‘importan’ dicha volatilidad del norte, y en las últimas ruedas sufren el ‘risk-on’, en especial los ADRs dado que resultan más rehenes del apetito por riesgo global", añadió.

Sobre la dinámica de los bonos, Ber señaló que la reacción de los inversores viene siendo mejor porque valoran las mejoras en el perfil crediticio, al tiempo que destacan que el riesgo país puede converger a los niveles regionales en el mediano plazo.

“Ello se reflejó también en las colocaciones primarias, con un sólido debut del AO29 que refleja un sostenido apetito de los ahorristas locales por esos títulos de corto plazo y una estructura que ofrece cupones mensuales, ideal para dicho perfil”, apuntó el operador. (TN)