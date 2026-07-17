El pronóstico: cómo estará el tiempo este sábado en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este sábado 18 de julio una jornada con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 13 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será frío, nuboso y húmedo. El viento tendrá intensidad de leve del Sudeste. La visibilidad será buena.

En la tarde tendremos tiempo nuboso y húmedo con llovizna. El viento tendrá intensidad de leve con ráfagas de moderado del Sudeste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

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La noche será fría y nubosa y se estima para media noche una temperatura de 7 grados centígrados.