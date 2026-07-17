Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

La ciudad.

El pronóstico: cómo estará el tiempo este sábado en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 18 de julio en Bahía Blanca.

Foto: Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet anticipa para este sábado 18 de julio una jornada con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 13 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será frío, nuboso y húmedo. El viento tendrá intensidad de leve del Sudeste. La visibilidad será buena.

En la tarde tendremos tiempo nuboso y húmedo con llovizna. El viento tendrá intensidad de leve con ráfagas de moderado del Sudeste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

La noche será fría y nubosa y se estima para media noche una temperatura de 7 grados centígrados.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Punta Alta.
Fútbol.
La región.
Fútbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE