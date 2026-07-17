El pronóstico: cómo estará el tiempo este sábado en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 18 de julio en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este sábado 18 de julio una jornada con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 13 en Bahía Blanca.
En la mañana el tiempo será frío, nuboso y húmedo. El viento tendrá intensidad de leve del Sudeste. La visibilidad será buena.
En la tarde tendremos tiempo nuboso y húmedo con llovizna. El viento tendrá intensidad de leve con ráfagas de moderado del Sudeste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.
La noche será fría y nubosa y se estima para media noche una temperatura de 7 grados centígrados.