Scaloni, "el Leo de Pujato", la sorpresa en la escuela y un pueblo donde afloran sus recuerdos

Pujato se enorgullece como todos los argentinos por cómo nos representa la Selección, y aún más este pueblo en particular, de apenas 3.500 habitantes, porque es el lugar donde nació y creció Lionel Scaloni, el entrenador argentino.

"El pueblo está celeste y blanco. Cuando terminó el partido (con Inglaterra) salimos todos a la calle y, como nunca, hubo aglomeración de autos. Pudimos pasar por el frente de la casa, donde estaban sus papás y verlos a ellos, con la camiseta y saludando, fue emocionante", dijo María del Carmen D'Alleva, inspectora de la Escuela Primaria N°227 a la que asistió Scaloni.

Mari recordó que a Pujato lo une con Bahía la ruta 33.

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"Ustedes están al comienzo y nosotros al final", señaló Mari, quien contó que en el pueblo hay cuatro gigantografías con la figura del DT.

La docente, hablando en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play, reconoció que a partir de la figura de Scaloni la aplica en la docencia para aprovechar todo lo que representa.

"Él me conoce como María del Carmen", quien contó la anécdota de la última foto que se tomó con Lionel, el 31 de diciembre, justo el día que ella cumplió 61 años.

"Le dije, 'Leo, esta foto la tengo que mostrar', y él me respondió '¡obvio!, así nos creen que somos de pueblo y nos cruzamos", resaltó.

Entre tantas muestras de humildad y sencillez, en el 2021, cuando se jugó la Copa América, el DT hizo una visita inesperada.

"Me llamó Corina, la hermana de Leo, y me dijo 'el Leo quiere ver a los chicos. Y apareció de sorpresa en la escuela. Se puso a llorar y les dijo 'chicos, disfruten de este patio, ustedes no saben lo que yo disfruté este patio, lo que viví en este espacio'", recordó.

"Y entre tantas preguntas -agregó- dijo: 'miren jueguen en Newell's, Central, Matienzo o Atlético, lo importante es la actitud que ustedes tengan. Lo importante es jugar y crecer. En la vida se gana y se pierde.

Mari estuvo al borde de las lágrimas en más de una oportunidad durante la charla, inclusive, cuando contó el recuerdo que tenía de su madre y lo dejó en las manos de Lionel, el DT de la Selección.

Scaloni, o el Leo, como lo llaman en Pujato, el mismo muchacho que aun siendo un grande, disfruta con absoluta naturalidad del pueblo chico...

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