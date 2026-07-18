Francia e Inglaterra definen el tercer puesto en Miami
Mañana, Argentina y España juegan la final en Nueva Jersey.
Francia e Inglaterra disputan el partido por el tercer puesto del Mundial 2026, que mañana tendrá la gran final entre Argentina y España.
El partido para definir el último escalón del podio comenzará a las 18 y se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami.
El árbitro principal será el venezolano Jesús Valenzuela y el cotejo podrá verse por la TV Pública, Paramount+ y DSports.
El equipo inglés, en tanto, llega a este duelo tras perder el miércoles ante Argentina por 2 a 1 en Atlanta.
Mientras que los franceses cayeron ante España por 2 a 0 en Arlington.
*Probables formaciones
-Francia: Mike Maignan; Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembele, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.
-Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guehi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.
-Hora: 18:00.
-Estadio: Hard Rock (Estados Unidos).
-Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).
-VAR: Leodan González (Uruguay).
-TV: TV Pública, Paramount+ y DSports.