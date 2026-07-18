Francia e Inglaterra definen el tercer puesto en Miami

Francia e Inglaterra disputan el partido por el tercer puesto del Mundial 2026, que mañana tendrá la gran final entre Argentina y España.

El partido para definir el último escalón del podio comenzará a las 18 y se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami.

El árbitro principal será el venezolano Jesús Valenzuela y el cotejo podrá verse por la TV Pública, Paramount+ y DSports.

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El equipo inglés, en tanto, llega a este duelo tras perder el miércoles ante Argentina por 2 a 1 en Atlanta.

Mientras que los franceses cayeron ante España por 2 a 0 en Arlington.

*Probables formaciones

-Francia: Mike Maignan; Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembele, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

-Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guehi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

-Hora: 18:00.

-Estadio: Hard Rock (Estados Unidos).

-Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

-VAR: Leodan González (Uruguay).

-TV: TV Pública, Paramount+ y DSports.