Antes de la final también hubo asado de la Selección: Lautaro puso la música y con Dibu dieron una mano en la parrilla

Tal como sucedió a lo largo de todo el Mundial, la delegación de la Selección Argentina disfrutó de un asado de camaradería, esta vez en la previa de la final ante España.

Como fue habitual en toda la competencia, Lautaro Martínez puso la música y con Emiliano Martínez dieron una mano en la parrilla.

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El video fue subido por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y con la siguiente frase: "Argentino hasta los huesos. Y sí, hubo asado con la banda"