Sportivo le terminó poniendo los puntos a San Lorenzo y habrá quinto juego en la final de la LBB Plata

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Sportivo Bahiense superó a San Lorenzo, 91 a 80, en cancha de Villa Mitre, consiguiendo su cuarta mejor marca ofensiva de la temporada y, paralelamente, provocándole al rival la mayor puntuación en contra.

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De esta manera, quedó igualada 2-2 la serie final del primera tramo, correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi", que se definirá el próximo martes, en Olimpo.

Curiosamente el naranja sumó 80 puntos, misma cantidad que había anotado el tricolor el último partido, una cifra que a ninguno de los dos le permitió ganar.

Para Sportivo fue una revancha del 80-56, cuando volvió a tocar fondo ofensivamente (sumando su anotación más baja, al igual que en la tercera fecha ante el mismo rival), porque esta vez se despachó con 91, cuando sus máximas puntuaciones habían sido 98 (a Espora), 93 (a La Falda) y 92 (a El Nacional).

Un inicio sumamente a favor del tricolor, que salió muy metido en el juego, defendiendo firme, designando a Tuero con Aguirre, Montes con Matute y Miguel con Coria. A partir de la recuperación corrió cuando pudo. Y en el 5x5 establecido intentó romper y descargar cuando no logró definir cerca del canasto, que lo hizo bien con Ayala y Montes básicamente.

Poco a poco San Lorenzo entró en ritmo. Primero, con mayor compromiso defensivo y adelante, con De Pastena empezando a romper y tratar de definir por debajo de los grandes, Coria cargando al rebote y el tiro a distancia que potenció todo, con 3-5 en triples (2 Matute y uno Fernetich).

El naranja terminó arriba el primer cuarto, 18-17.

En el segundo, con mucha fricción y más corazón que juego, los dos se mostraron imprecisos. El tricolor defendió bien la primera línea y le puso stop a varios intentos de Sanlo.

De todos modos, la segunda línea del naranja respondió con Fuentes, Seewald, Mariezcurrena, Diez y Herbick. Entre ellos anotaron los tiros de campo del segundo cuarto, estableciendo la máxima de 4 en dos oportunidades.

Mientras que Sportivo, se apoyó en las decisiones de Boccatonda (7 puntos) y algunos rompimientos de Montes, quien cerró el primer tiempo con un triple lejando y sobre la bocina: 37-35.

La diferencia el tricolor la estiró en 55 segundos del complemento, con triple de Tuero: 40-35.

No obstante, De Pastena atacó de frente en la pintura (5 puntos) y San Lorenzo empezó a prevalecer cerca del cesto también con Coria, metiendo un parcial de 10-2, pudiendo pasar al frente 45-42.

De todos modos, Sportivo tuvo variantes, sobre todo abriendo la cancha para atacar y respondió con parcial de 12-5: 54-50.

Y siguió mostrando mayor claridad el "local". Sacó rédito de algunos notables desajustes defensivos del naranja y supo capitalizarlos atacando los espacios y las ventajas que otorgó su rival, para cerrar el tercer cuarto 62 a 55.

El envión le permitió al equipo dirigido por Miguel Loffredo consolidarse atrás y adelante, con Boccatonda, Gonza Martínez, Montes, Amore y Ayala.

Favorecido, a la vez, porque San Lorenzo se cargó de impotencia, chocó en ataque y atrás fue permisivo, perdiendo definitivamente el control del juego.

Con 15 de luz, la preocupación por la salida de Gonza Martínez con una dolencia quedó en eso restando 5m30, porque Tuero administró el juego desde su experiencia, Sportivo siguió jugando y llegó a sacar 18 de máxima.

Mientras que San Lorenzo fue puro amor propio, empuje y puntos de Mariezcurrena, para terminar con una diferencia decorosa.

El martes se verán por última vez las caras. Los dos entrarán de vacaciones. Uno las disfrutará más que el otro...

La síntesis:

Sportivo Bahiense (91): J. Tuero (9), G. Martínez (18), U. Montes (24), E. Miguel (2), M. Ayala (14), fi; G. Stach (2), A. Amore (8), M. Boccatonda (10), T. Boubbe (4) y B. Guaglianone. DT: Miguel Loffredo.

San Lorenzo (80): R. Aguirre, M. Martínez (15), L. Fernetich (8), J.I. De Pastena (8), J. Coria (13), fi; J.P. Fuentes (11), N. Diez (4), S. Seewald (3), F. Mariezcurrena (16) y N. Herbik (2). DT: Nicolás Becchina.

Cuartos: Sportivo, 17-18; 37-35 y 62-55.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Arcas y Mariano Enrique.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Serie: 2-2.