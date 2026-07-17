Se aceleró el costo de la construcción: subió hasta el 2,6% para junio

El costo de la construcción volvió a mostrar una aceleración en junio, al avanzar 2,6% mensual, por encima del 2,3% de mayo, tras un aumento de salarios de los trabajadores acordada por la UOCRA y gastos. En el acumulado de 2026 el indicador avanzó 16,7%, mientras que la variación interanual alcanzó el 32,1%.

El incremento fue explicado por un aumento de 1,8% en materiales, 3,3% en mano de obra y 2,8% en gastos generales. De acuerdo con el organismo estadístico, la incidencia más importante sobre el resultado mensual correspondió a la mano de obra, que aportó 1,60 puntos porcentuales de la suba total, muy por encima de materiales (0,75 puntos) y gastos generales (0,29 puntos).

En el capítulo "Gastos generales" se incorporaron también las actualizaciones en las tarifas eléctricas para las empresas prestadoras de los servicios públicos, los nuevos valores de las conexiones de gas y la actualización de los costos de agua y cloacas autorizada por la Secretaría de Obras Públicas.

Dentro de ese capítulo, la mano de obra asalariada aumentó 3% mensual, mientras que los subcontratos de mano de obra treparon 5,1%, tras incrementos más moderados meses anteriores.

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En la comparación interanual, la mano de obra volvió a ubicarse como el componente de mayor crecimiento, con un alza de 38,7%, seguida por gastos generales (33,6%) y materiales (24,7%).

Entre los principales insumos de la construcción, los mayores incrementos de junio correspondieron a pisos de alfombra, con 5,3%, productos aislantes con 3,6 y cables y conductores de media y baja tensión, que llegó a 3,3%. En el otro extremo, los menores ajustes se observaron en piezas de carpintería (0,5%), muebles de madera para cocina (0,5%), aberturas metálicas y rejas (0,6%) y vidrios (0,9%). (Ambito)