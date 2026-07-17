Copa Argentina: en el regreso de "Pipo" Gorosito, San Lorenzo quedó eliminado por penales ante Riestra

San Lorenzo perdió por 5-4 en una tanda de penales, luego de igualar 1-1 en tiempo reglamentario, ante Deportivo Riestra, por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026.

En el regresó del entrenador Néstor “Pipo” Gorosito, el Ciclón había comenzado en ventaja con el tanto del mediocampista Matías Reali, a los 25 minutos del primer tiempo, mientras que el cabezazo el delantero Tomás González igualó el encuentro a los 7 minutos del complemento.

Ya en los penales, el arquero Ignacio Arce pudo contener el disparo del defensor Alejo Córdoba, para que luego el volante Milton Céliz sentencie el triunfo del “Malevo”.

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Los que también acertaron para el ganador fueron Mariano Bracamonte, Facundo Miño, Nicolás Benegas y Tomás González.

Para el Ciclón, en tanto, metieron Alexis Cuello, Andrés Herrera, Alejo Córdoba. Nicolás Tripichio y Rodrigo Auzmendi.

Con el triunfo, Deportivo Riestra accedió a los octavos de final de la copa nacional, instancia en la que se medirá a Gimnasia La Plata con fecha, horario y estadio a confirmar.