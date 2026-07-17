Scaloni, antes de la final ante España: "La selección argentina juega por su gente, por su país, por su familia"

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, valoró que el equipo está “bien”, aunque “como siempre” tenga algunas cosas para mejorar, en la previa a la final del Mundial 2026, la segunda consecutiva de la Selección Argentina.

El director técnico afirmó que tienen “muchas ganas” de que al equipo argentino le “vaya bien”, además de necesitar su mejor versión para “intentar ganar” y declarar que juegan porque la gente “les toca el corazón”.

La gran final de la Copa del Mundo, que volverá a tener a Argentina como uno de sus protagonistas, se disputará ante España este doming, en el estadio MetLife de Nueva Jersey, Estados Unidos, desde las 16:00.

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“Nos preparamos como en todos los partidos” comenzó a describir el director técnico, que comentó estar “con muchas ganas” de obtener un buen resultado, luego de haber analizado al rival.

Habiendo comentado que la Selección argentina necesitaría “su mejor versión”, Scaloni aclaró que sus jugadores están bien, siendo un equipo “que ya es conocido por los rivales”, por lo que “tiene doble mérito” haber llegado hasta la final.

Luego de describir al entrenamiento de este sábado como “importante”, y aclarar que ningún futbolista llegará a la final con inconvenientes físicos, el director técnico de 48 años comentó que es “imposible” que no les llegue al corazón todo lo que transmite la gente.

“Jugamos por ellos”, continuó el entrenador, que se enorgulleció de que “la gente se pare delante de la televisión y se dé un abrazo con un hincha de otro club”.

En cuanto al análisis del próximo rival, el pujatense encontró semejanzas entre ambas selecciones, ya que las dos basan su juego en la tenencia de la pelota y, a pesar de algunas diferencias, “piensan parecido”.

Además, Scaloni valoró la actualidad del astro Lionel Messi, al afirmar que es “increíble” que haya disputado un Mundial de tan alto nivel a los 39 años. “Tenemos que valorar lo que hace, y la leyenda que es él”, agregó el entrenador.

Por último, el DT de 48 años le agradeció, de parte del cuerpo técnico, al grupo de futbolistas, que los han hecho pasar “años maravillosos”, para luego sentenciar: “ojalá que ganemos, pero el camino ha sido increíble y un ejemplo para todos”.