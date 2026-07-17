LBB Bronce: Caza y Pesca se sintió como en casa en Punta Alta y se llevó primer tramo del torneo a Médanos

El equipo y los hinchas terminaron de festejo en el Armando Traini, con Médanos como bandera. Fotos: Gentileza Florencia Girotti (prensa CyP)

Caza y Pesca Huracán Médanos venció esta noche a Pellegrini de Punta Alta y se quedó con el primer tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, torneo "Municipio de Villarino", asegurándose así -de mínima- un lugar en la final anual en busca del ascenso.

Un sólido trabajo colectivo, con individualidades en altísimo nivel, le permitió a los medanenses ganar por 86 a 62 en cancha de Altense y quedarse con el quinto punto de una serie que lo tuvo 2 a 1 abajo.

El elenco dirigido por Gabriel Asnes dominó el partido de principio a fin, terminó festejando por la máxima de la noche (24) y tuvo a 5 jugadores en doble dígito, de los 7 que sumaron minutos.

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El goleador y la gran figura de la noche fue Juan Cruz Redivo, quien terminó con 28 puntos, con 3-8 en triples, 6-8 en dobles y 7-9 en libres.

Al tirador surgido en Pacífico lo siguieron Tobías Martz (17 puntos con 5 triples en 11 intentos y 1 de 1 en dobles), Agustín Solomon (15 unidades), Nicolás Sánchez (12 puntos y 7 asistencias) y Herman Banegas (12 unidades y 15 rebotes, 7 ofensivos).

En Pellegrini, que no contó con Andrés Almirón (suspendido) y Franco Pozzi (de vacaciones), no alcanzó con los 16 puntos de Gastón Chaves, quien fue el goleador del equipo. También hubo 14 de Iván Gómez Lepez y 13 de Juan Ignacio Castro.

*El desarrollo

Gómez Lepez intenta el doble lejano antes de que llegue Solomon.

Un muy positivo comienzo le permitió a Caza y Pesca tomar rápidamente las riendas del juego, porque apostando a su ya característica defensa zonal y con variantes adelante, se puso arriba 10 a 0 en menos de tres minutos.

No obstante, Pellegrini empezó a reaccionar y encontrar soluciones en ataque con Juan Ignacio Castro, quien anotó un triple y sumó los primero puntos del equipo cuando ya se había jugado casi la mitad del cuarto.

Aprovechando ese buen pasaje, Castro acertó un foul y doble y otra bomba, a la que se le sumó un acierto lejano de Chaves y ya el partido era otro, porque ahora los de Médanos ganaban sólo por dos puntos (14 a 12).

En definitiva, ese gran cuarto del "4" azulgrana (9 puntos, con 2-3 en triples, 1-2 en dobles y 1-1 en libres), le permitieron a "Pelle" meterse de lleno en el partido, tras un primer parcial ganando por Caza por 17 a 16.

Solomon prueba de lejos ante la llegada de Nico Themtam.

En el segundo periodo los medanenses volaron en ofensiva, apoyados en un Juan Cruz Redivo infalible y encontrando efectividad desde el tiro exterior fluyeron adelante y crecieron en defensa.

Caza y Pesca ganó el cuarto por 27 a 14, anotando 6 triples, con 3 aciertos de Tobías Martz (en 6 intentos), 2 de Redivo y otro de Solomon, más el aporte de Banegas en la pintura, quien corrigió algunos rebotes y sumó 4 unidades.

Aunque sin dudas Redivo fue quien dominó el ataque, volviéndose indetenible y también desde su amenaza constante generando espacios para sus compañeros.

El exjugador de Pacífico terminó el primer tiempo con 17 puntos, 11 de ellos en el segundo chico, donde no falló: 2-2 en triples, 2-2 en dobles y 1-1 en libres.

Ese panorama dejó a Caza y Pesca con la máxima -hasta ahí- de la noche al finalizar el primer tiempo: 44 a 30.

Nicolás Sánchez marca a Gómez Lepez antes de que llegue la cortina.

Al regreso de los vestuarios, Pellegrini abrió el cuarto con un triple de Mateo Barrera en lo que podía ser un mensaje de reacción, achicando la ventaja a 11.

Aunque rápidamente los de Médanos frenaron el envión con un par de aciertos de Solomon y Banegas dominando cerca del cesto. A eso se le sumó una contra de Nico Sánchez, una de las figuras de la noche, más otro doble de Agustín y la luz creció a 18 (54 a 36).

Con esa tendencia positiva y sabiendo que de a poco el reloj empezaba a ser su aliado, Caza y Pesca mantuvo la ventaja a resguardo aprovechando la riqueza de un equipo lleno de variantes en ofensiva.

Así, fueron apareciendo distintos actores adelante mientras Pellegrini no terminaba de encontrar una vía confiable de gol (con Gómez Lepez bien contenido), ni de ser efectivo a distancia (terminó la noche con 6 de 28 en triples), por lo que nunca pudo desestabilizar la defensa zonal ni lograr un buen recorte para meterse en juego.

Todo lo contrario le sucedía a Caza, que siempre tuvo una vía de escape adelante, con Nicolás Sánchez manejando los hilos, Martz sumando a distancia, Redivo encendido y Banegas demostrando toda su experiencia y jerarquía en la zona pintada.

Con ese panorama, el de Médanos supo administrar la diferencia y le bajó bien temprano la persiana al partido, de hecho el último minuto no se jugó y sólo quedó tiempo para el festejo del equipo con la gente.

La síntesis:

Pellegrini (62): J.I Castro (13), I. Gómez Lépez (14), M. Barrera (5), S. Frayssinet (4), G. Chaves (16), fi; Francisco Godeas, N. Themtham (5), L. Cataffi (5) y Federico Godeas. DT: Juan Sergio Palumbo.

Caza y Pesca (86): A. Solomon (15), N. Sánchez (12), J.C. Redivo (28), F. Perrín (2), H. Banegas (12), fi; T. Martz (17) y B. López. DT: Gabriel Asnes

Cuartos: Pellegrini, 16-17; 30-44 y 47-58.

Árbitros: Néstor Schernenco, Joel Schernenco y Alejandro Vizcaino.

Cancha: Armando Traini (Altense).

Serie: Caza y Pesca, 3-2.