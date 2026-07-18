Nations Championship: Los Pumas-Inglaterra, el gran cierre en Santiago del Estero

Avanza Joaquín Oviedo. A su espalda se ve al bahiense Joaquín Moro. Foto: Prensa UAR / Gaspafotos

El último de la serie de tres localías consecutivas por la serie Hemisferio Sur del Nations Championship pondrá hoy cara a cara a Los Pumas contra Inglaterra en nuestro país.

A las 16 y en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el conjunto argentino buscará dar otro paso en su inicio de temporada internacional ante un rival hacia el que el público argentino tiene un sentimiento particular. Si bien son deportes y contextos diferentes al del Mundial de fútbol, las plateas del estadio santiagueño van a vibrar para que el seleccionado albiceleste cierre la serie con otro triunfo, como la semana pasada ante Gales.

Los Pumas vienen de superar a Gales por 35-21 en la primera victoria del año, mientras que el XV de la Rosa llegó a nuestro país procedente de Fiji, donde goleó a los locales por 73-8.

Así están las posiciones en los Hemisferios Sur y Norte.

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Como ya informamos, respecto al equipo que ganó en San Juan, el seleccionado argentino presentará dos variantes en el XV inicial: Mayco Vivas ingresará por Boris Wenger en la primera línea, mientras que Matías Moroni lo hará en lugar de Lucio Cinti entre los backs. En el banco de suplentes se destacan la vuelta entre los 23 del tercera línea bahiense Joaquín Moro y la inclusión del segunda línea Efraín Elías, reciente campeón con Toulouse de Francia en el Top 14.

Otros encuentros

La jornada 3 arrancaba esta madrugada con Nueva Zelanda-Irlanda (4.10) y luego continúa con Japón-Francia a las 5.30 (ESPN 3 y Disney+), Australia-Italia 6.50 (Disney+), Fiji-Escocia a las 10 (Disney+) y Sudáfrica-Gales a las 12.30 (Disney+).

Formaciones

Estas son las formaciones:

Argentina: 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya, 3. Tomás Rapetti, 4. Guido Petti, 5. Matías Alemanno, 6. Santiago Grondona, 7. Marcos Kremer, 8. Joaquín Oviedo, 9. Gonzalo García, 10. Tomás Albornoz, 11. Mateo Carreras, 12. Justo Piccardo, 13. Matías Moroni, 14. Bautista Delguy, 15. Santiago Carreras. Entrenador, Felipe Contepomi.

Suplentes: 16. Ignacio Ruiz, 17. Boris Wenger, 18. Pedro Delgado, 19. Efraín Elías, 20. Pablo Matera, 21. Joaquín Moro, 22. Simón Benítez Cruz, 23. Lucio Cinti.

Moro, con la pelota, espera minutos en Santiago del Estero.

Inglaterra: 1. Ellis Genge, 2. Jamie George (c), 3. Joe Heyes, 4. Alex Coles, 5. George Martin, 6. Ollie Chessum, 7. Guy Pepper, 8. Ben Earl, 9. Jack van Poortvliet, 10. Fin Smith, 11. Immanuel Feyi-Waboso, 12. Seb Atkinson, 13. Henry Slade, 14. Tommy Freeman, 15. Marcus Smith. Entrenador,

Suplentes: 16. Luke Cowan-Dickie, 17. Emmanuel Iyogun, 18. Asher Opoku-Fordjour, 19. Tom Curry, 20. Henry Pollock, 21. Ben Spencer, 22. Benhard Janse van Rensburg, 23. Noah Caluori.

Calendario completo

A continuación la lista de todos los partidos que ya disputaron y tienen por delante Los Pumas en el año:

+ 4 de julio – Los Pumas 38 vs Escocia 47 / Córdoba (Nations Championship)

+ 11 de julio – Los Pumas 35 vs Gales 21 / San Juan (Nations Championship)

+ 18 de julio – Los Pumas vs Inglaterra / 16 (*) / Santiago del Estero (Nations Championship)

+ 8 de agosto – Los Pumas vs Sudáfrica / 16 / Buenos Aires, Vélez (Test-Match)

+ 29 de agosto – Los Pumas vs Australia / 16 / Jujuy (Test-Match)

+ 5 de septiembre – Los Pumas vs Australia / 18 / Mendoza (Test-Match)

+ 6 de noviembre – Los Pumas vs Irlanda / 17.10 / Dublín (Nations Championship)

+ 14 de noviembre – Los Pumas vs Italia / 8.40 / Génova (Nations Championship)

+ 21 de noviembre – Los Pumas vs Francia / 17.10 / París (Nations Championship)

+ 27-28-29 de noviembre – Fin de semana de finales – Twickenham, Londres (Nations Championship)



(*) Los partidos están en horario de nuestro país.