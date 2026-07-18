En vivo: con Franco Colapinto, se cierran las prácticas antes de la clasificación del GP de Bélgica

Con Franco Colapinto como protagonista, se realizan en estos momentos la Práctica Libre 3 del Gran Premio de Bélgica, correspondiente a la décima fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Se trata de la última tanda en el circuito de Spa-Francorchamps antes de la clasificación, que comenzará a las 11 para conocer las posiciones de largada de la carrera principal, prevista para mañana a las 11.

En el primer día de acción, el piloto argentino tuvo distintas sensaciones en el inicio de las prácticas libres.

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En la primera, fue 15 y 17 y en la segunda mejoró considerablemente, sacando el 7° mejor tiempo.

En esa tanda, además, su compañero de equipo Pierre Gasly sufrió un despiste y le produjo daños severos a su A526.

*El minuto a minuto

-8.24hs: Subieron los Alpine

Tras cerrar la vuelta rápida con neumáticos blandos, Colapinto quedó 13° y Gasly trepó al 16°.

-8.22hs: Última salida de Franco

Colapinto vuelve a pista, pero esta vez con neumáticos blandos y a falta de 8 minutos para que se cierre la práctica.

-8:18hs: Trepa Lando

Norris quedó segundo tras cerrar su vuelta rápida, a falta de 12 minutos para el cierre de la tanda.

El británico quedó a 0.139 de Kimi Antonelli, quien sigue siendo el más veloz del entrenamiento.

-.8.13hs: Un "intruso" entre los más veloces

A poco más de 15 minutos para que finalice la práctica libre, estos son los 5 pilotos más rápidos de la tanda:



Antonelli 1:45.990 (Mercedes Benz)

Hamilton +0.799s (Ferrari)

Verstappen +0.847s (Red Bull)

Russell +1.051s (Mercedes Benz)

Leclerc +1.132s (Leclerc)

-8.10hs: Sigue girando Franco

Colapinto lleva buen ritmo con neumáticos medios, aunque se mantiene en el fondo de los registros mas veloces.

El argentino está 20°, a casi 4 segundos de Antonelli.

-7.58hs: Vuela Kimi

Antonelli (Mercedes Benz) marcó el mejor tiempo (por 8 décima de Hamilton) tras su primera salida a pista, marcando un tiempo 1:45:990.

-7.55hs: Problemas para Red Bull

El monoplaza de Isack Hadjar se detuvo en la salida de boxes y no pudo salir a girar.

-7.52hs: Lidera Ferrari

A la espera de las primeras vueltas de los Mercedes-Benz, Lewis Hamilton marcó el mejor tiempo de la práctica con 1:46:789.

-7.38hs: La primera de Colapinto

Franco cerró su primera vuelta rápida, con neumáticos medios, y terminó en la quinta colocación pese a que pocos pilotos tenían tiempos cronometrados.

-7.34hs: Abrió Franco

Colapinto fue el primero en salir a pista, para comenzar al práctica libre 3 en busca de datos de cara a la clasificación.

Los Cadillac de Valtteri Bottas y Sergio Pérez fueron los los primeros en abrir vuelta.

-7.30hs: ¡Comenzó la práctica libres!

Los pilotos tienen una hora para girar en Spa Francorchamps y probar puesta a punto para la clasificación, que comenzará a las 11.