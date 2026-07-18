En vivo: con Franco Colapinto, se cierran las prácticas antes de la clasificación del GP de Bélgica
A las 11 arranca la Qualy.
Con Franco Colapinto como protagonista, se realizan en estos momentos la Práctica Libre 3 del Gran Premio de Bélgica, correspondiente a la décima fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1.
Se trata de la última tanda en el circuito de Spa-Francorchamps antes de la clasificación, que comenzará a las 11 para conocer las posiciones de largada de la carrera principal, prevista para mañana a las 11.
En el primer día de acción, el piloto argentino tuvo distintas sensaciones en el inicio de las prácticas libres.
En la primera, fue 15 y 17 y en la segunda mejoró considerablemente, sacando el 7° mejor tiempo.
En esa tanda, además, su compañero de equipo Pierre Gasly sufrió un despiste y le produjo daños severos a su A526.
*El minuto a minuto
-8.24hs: Subieron los Alpine
Tras cerrar la vuelta rápida con neumáticos blandos, Colapinto quedó 13° y Gasly trepó al 16°.
-8.22hs: Última salida de Franco
Colapinto vuelve a pista, pero esta vez con neumáticos blandos y a falta de 8 minutos para que se cierre la práctica.
-8:18hs: Trepa Lando
Norris quedó segundo tras cerrar su vuelta rápida, a falta de 12 minutos para el cierre de la tanda.
El británico quedó a 0.139 de Kimi Antonelli, quien sigue siendo el más veloz del entrenamiento.
-.8.13hs: Un "intruso" entre los más veloces
A poco más de 15 minutos para que finalice la práctica libre, estos son los 5 pilotos más rápidos de la tanda:
Antonelli 1:45.990 (Mercedes Benz)
Hamilton +0.799s (Ferrari)
Verstappen +0.847s (Red Bull)
Russell +1.051s (Mercedes Benz)
Leclerc +1.132s (Leclerc)
-8.10hs: Sigue girando Franco
Colapinto lleva buen ritmo con neumáticos medios, aunque se mantiene en el fondo de los registros mas veloces.
El argentino está 20°, a casi 4 segundos de Antonelli.
-7.58hs: Vuela Kimi
Antonelli (Mercedes Benz) marcó el mejor tiempo (por 8 décima de Hamilton) tras su primera salida a pista, marcando un tiempo 1:45:990.
-7.55hs: Problemas para Red Bull
El monoplaza de Isack Hadjar se detuvo en la salida de boxes y no pudo salir a girar.
-7.52hs: Lidera Ferrari
A la espera de las primeras vueltas de los Mercedes-Benz, Lewis Hamilton marcó el mejor tiempo de la práctica con 1:46:789.
-7.38hs: La primera de Colapinto
Franco cerró su primera vuelta rápida, con neumáticos medios, y terminó en la quinta colocación pese a que pocos pilotos tenían tiempos cronometrados.
-7.34hs: Abrió Franco
Colapinto fue el primero en salir a pista, para comenzar al práctica libre 3 en busca de datos de cara a la clasificación.
Los Cadillac de Valtteri Bottas y Sergio Pérez fueron los los primeros en abrir vuelta.
-7.30hs: ¡Comenzó la práctica libres!
Los pilotos tienen una hora para girar en Spa Francorchamps y probar puesta a punto para la clasificación, que comenzará a las 11.