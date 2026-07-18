El entrenador de arqueros Cristian Lelli disertará en el Museo del Deporte

El entrenador de arqueros Cristian Lellei, actualmente trabajando en el FC Barcelona de España, disertará este lunes en el Museo del Deporte, Drago 45.

Desde las 11, el bahiense dará una charla abierta, organizada por la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO), el Municipio de Bahía Blanca y Mundial Fútbol Club.

Durante el encuentro, Cristian compartirá su recorrido profesional, las experiencias que marcaron su trayectoria y su metodología de trabajo en el entrenamiento de arqueros.

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Será una buena oportunidad para conocer la experiencia de un profesional bahiense que llegó a una de las instituciones deportivas más importantes del mundo.

La entrada será libre y gratuita y aquellos que no puedan acudir la podrán seguir por streaming a través de Google Meet.

Formulario de inscripción: https://forms.gle/AHxVwvQQsX5j34Cz5.