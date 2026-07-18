“Rocky” Alvarez: “Llegar a una definición y que termine de esta manera es una locura”

Comercial se quedó con el certamen Apertura en el Promocional liguista y los partidos decisivos emergió la gran figura del arquero Agustín “Rocky” Alvarez. El 1 fue factor determinante para sostener su valla en cero y atajar penales vitales en las dos series de playoffs.

El golero formado en Bella Vista se lució ante Sansinena en la semi y ante Tiro Federal en la final del playoff que catapultó al conjunto de Martín Gatti como ganador del primer tramo.

Para “Rocky” todo fue un gran desahogo.

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“Lo viví de una manera muy especial porque, sinceramente, me costó mucho llegar a Primera. No fue fácil porque siempre soñé, desde muy chico, poder jugar una final; y esta vez se me dio. Llegar a una definición y que termine de esta manera es una locura; nunca me la voy a poder olvidar”, dijo con orgullo el arquero de 26 años.

“En el 2021, cuando Comercial ascendió, me tocó mirar desde otro lado y me había quedado con la espina de jugar y de vivir una instancia como esa. Pero pude tener una revancha y se dio de la manera que la pude imaginar”, amplió.

Tras romperla en Dublin, llegó el llamado del club whitense y no lo dudó.

“Tenía muchas ganas de volver a Comercial; quería sacarme la espina y lo logré. Ahora estoy más tranquilo y esperando con ansias lo que va a venir”, resaltó.

--¿Cuánto suma en lo personal todo lo que viviste en estos partidos gravitantes?

--Entiendo que tengo que seguir mejorando y aprendiendo para ser mejor día a día. Obviamente, todo lo que viví me da mucha confianza para lo que vendrá.

--Hay que disfrutarlo también. ¿O no?

--Ni hablar. Estamos todos muy felices por haber conseguido este logro. El grupo se lo merecía por todo el esfuerzo que hizo en lo que va del año. Y lo más valioso es que le pudimos dar una alegría a la gente y al club. El hincha de Comercial nos acompaña y nos banca siempre.

--¿Por qué obtuvieron el Apertura?

--Creo que porque fuimos un equipo inteligente, que supo manejar los momentos difíciles. Se hizo mucho sacrificio y esfuerzo para lograr este primer objetivo. Y terminar la primera parte del año de esta manera significa un gran envión anímico para lo que viene y nos llena de confianza.

“Sabemos que el torneo Clausura arranca desde cero y no podemos relajar ni un instante. Vamos a tener que seguir con las mismas ganar y siempre metiéndole para adelante. Ahora nos van a querer ganar, vendrán partidos exigentes como hasta ahora y todos arrancamos de cero”, amplió Alvarez.

--¿Salió la final esperada?

--Sabíamos que sería un partido duro y trabado. Nosotros teníamos varias bajas en ataque y nos podía pasar que nos costara llegar al gol. Ellos venían con seis victorias al hilo, goleando en varios partidos, pero entendimos que no teníamos que regalar nada. Creo que lo supimos manejar y, si bien lo queríamos ganar en los 90 minutos, lo cerramos bien en los penales.

--Y vaya manera de lucirse. ¿Sos de estudiar a los rivales?

--Sinceramente nunca estudio a los pateadores rivales. Es producto de la intuición y el apoyo de la gente.

--El ascenso está más cerca. ¿Te lo imaginás?

--Sí, pero no podemos pensar más allá del torneo que viene. Por ahora hay que disfrutar todo esto y el próximo fin de semana ya meteremos la cabeza en el Clausura.

Lo que hay que saber

Comercial ganó el certamen Apertura tras quedar primero en la fase regular y luego se impuso en los playoffs.

En la etapa genera, sumó la misma cantidad de puntos que Tiro Federal, pero sacó diferencia en los partidos entre sí.

Luego superó por penales a Sansinena y el propio Tiro Federal, tras sendos empates sin goles.

En el semestre jugó 16 partidos, ganó 8, empató 5 y sólo perdió 3. Anotó 17 goles y solo le anotaron 9 (en 8 partido mantuvo la valla en cero).

Joaquín Racchi fue el máximo artillero con 3 conquistas, mientras que Francisco Centeno, Alejo Gil, Emiliano Brizzi y Thiago Priegue anotaron 2.

EL NÚMERO

4

--Son los penales que atajó “Rocky” en las dos definiciones desde los 12 pasos. Ante Sansinena, le contuvo a Manuel Stortini y a Valentín Moral; y ante Tiro, atajó los remates de Carrozzi y Mc Coubrey.