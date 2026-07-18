Imputaron una joven que golpeó a un policía y le prohibieron asistir a festejos por la final del Mundial

La Justicia de Santa Fe dictó una medida poco habitual en el marco de la causa contra una joven de 25 años acusada de agredir a un policía durante los festejos por la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial.

En una audiencia realizada en los tribunales de Venado Tuerto, la jueza Andrea Cavallero resolvió que la imputada no podrá participar de celebraciones públicas vinculadas a eventos deportivos hasta el próximo lunes. La restricción fue dispuesta a pedido del fiscal Luis Lagioia y contó con el consentimiento de la defensa.

La mujer continuará en libertad mientras avanza la investigación, aunque deberá cumplir las reglas de conducta impuestas por la Justicia.

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El episodio ocurrió el miércoles por la noche, alrededor de las 21, en la zona de Belgrano entre 25 de Mayo y Marconi, en Venado Tuerto, donde una multitud celebraba el triunfo de la Selección argentina frente a Inglaterra.

Según la reconstrucción realizada por la fiscalía, un subinspector intentaba apartar a un hombre que incitaba a otros presentes a generar disturbios cuando fue agredido de manera sorpresiva.

De acuerdo con la acusación, la joven se acercó por detrás y le propinó un golpe de puño con el objetivo de impedir que el efectivo cumpliera con su tarea. El fiscal sostuvo además que, instantes después, intentó volver a atacarlo utilizando una botella de vidrio, aunque otros policías intervinieron y lograron reducirla antes de que concretara la agresión.

Por estos hechos, la fiscalía le atribuyó el delito de atentado agravado contra la autoridad, figura penal que prevé sanciones más severas cuando la víctima es un funcionario público que se encuentra en ejercicio de sus funciones.

Durante la audiencia, la fiscalía sostuvo que la conducta de la imputada fue "agresiva, injustificada y peligrosa" en un operativo destinado a prevenir disturbios y garantizar la seguridad de los asistentes. El policía agredido declaró que recibió el golpe sin que existiera una discusión previa y que debió ser asistido médicamente a raíz de las lesiones sufridas.

La investigación también señala que la mujer fue identificada a partir de imágenes difundidas en redes sociales y registros de cámaras de seguridad.

La prohibición de asistir a festejos masivos fue incorporada como una medida cautelar mientras continúa el proceso penal y tiene como objetivo prevenir nuevos incidentes durante las celebraciones previstas por la final del Mundial. (NA)