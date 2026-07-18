En vivo: con Franco Colapinto, se puso en marcha la clasificación del Gran Premio de Bélgica

Con Franco Colapinto en acción, se puso en marcha la clasificación del Gran Premio de Bélgica.

El piloto argentino de Alpine terminó con el 13° tiempo en la última práctica libre de esta mañana, que volvió a dominar Kimi Antonelli con Mercedes Benz.

Mientras que Pierre Gasly, compañero de Franco, fue 15° en la tercera tanda de entrenamientos.

*Minuto a minuto

-11.10hs: Ahora manda Norris y Franco cae

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Lando trepó con el mejor tiempo (1:45:865) y Colapinto cayó hasta el 17° lugar, lo que por ahora lo dejaría afuera de la Q2.

-11.07hs: Max, primera referencia

Versttapen marca el rumbo en la primera salida y lidera con 1:45:930.

-11.05hs: Lo arreglaron

Lewis Hamilton salió a pista tras un fuerte golpe en el cierre de la práctica 3, a poco más de dos horas de la clasificación.

-11.00hs: ¡A la pista!

Se puso en marcha la clasificación, con el inicio de la Q1.