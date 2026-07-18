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Fórmula 1.

En vivo: con Franco Colapinto, se puso en marcha la clasificación del Gran Premio de Bélgica

La carrera principal va mañana domingo a las 10.

Con Franco Colapinto en acción, se puso en marcha la clasificación del Gran Premio de Bélgica.

El piloto argentino de Alpine terminó con el 13° tiempo en la última práctica libre de esta mañana, que volvió a dominar Kimi Antonelli con Mercedes Benz.

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Mientras que Pierre Gasly, compañero de Franco, fue 15° en la tercera tanda de entrenamientos.

*Minuto a minuto

-11.10hs: Ahora manda Norris y Franco cae

Lando trepó con el mejor tiempo (1:45:865) y Colapinto cayó hasta el 17° lugar, lo que por ahora lo dejaría afuera de la Q2.

-11.07hs: Max, primera referencia

Versttapen marca el rumbo en la primera salida y lidera con 1:45:930.

-11.05hs: Lo arreglaron

Lewis Hamilton salió a pista tras un fuerte golpe en el cierre de la práctica 3, a poco más de dos horas de la clasificación.

-11.00hs: ¡A la pista!

Se puso en marcha la clasificación, con el inicio de la Q1.

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