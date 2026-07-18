Tras los incidentes del miércoles, suspenden el servicio de colectivos durante la final del Mundial

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Bahía Blanca informó que el servicio de colectivos quedará suspendido este domingo desde las 15, en el marco de la final del Mundial que disputarán Argentina y España.

La medida se extenderá hasta el inicio de los servicios del lunes 20 de julio, cuando las unidades volverán a circular con normalidad.

Según explicó el gremio en un comunicado, la decisión fue adoptada a raíz de los hechos de violencia registrados durante los festejos del pasado miércoles, luego del triunfo de la Selección Argentina, cuando se produjeron daños en varias unidades del transporte público y agresiones a choferes.

"Por cuestiones de seguridad en las unidades y también en resguardo a los compañeros choferes, habrá un cese de actividades del servicio público de pasajeros", señaló la UTA en un comunicado.

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Desde el sindicato indicaron que el objetivo de la medida es preservar la integridad física de los trabajadores y evitar nuevos hechos de vandalismo durante las celebraciones que puedan producirse una vez finalizado el encuentro.

Asimismo, la entidad pidió disculpas a los usuarios por las molestias que ocasionará la interrupción del servicio y expresó su deseo de que la decisión sea comprendida ante los antecedentes registrados días atrás.