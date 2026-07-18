La celebración bien entendida

Pasó un nuevo aniversario del Día de la independencia y nuestra ciudad ha celebrado la fecha con un concurrido desfile que sumó una cantidad récord de participantes.

A pesar de una jornada desapacible, de frío y llovizna, la gente concurrió en muy buen número para ubicarse a lo largo de la avenida Alem y ser parte del festejo.

Ha sido común en los últimos años que haya voces críticas para este tipo de manifestaciones, centrando las mismas en los costos de montar un palco o contratar un sistema de sonido, como si esa circunstancia fuese la única que se debe analizar.

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Celebrar las fechas patrias es importante, son momentos que exceden la condición de feriado turístico o de un día en que no se trabaja.

Son efemérides que conectan con nuestra historia, nuestra identidad y los valores que dieron origen al país. No se trata solo de recordar hechos del pasado, sino de entender cómo esos acontecimientos influyen en lo que somos.

Permiten mantener viva la memoria colectiva: recordar luchas, logros y también errores, lo cual debiera ayudar a comprender el presente y a no repetir fallas del pasado.

Además, fortalecen el sentido de pertenencia. Compartir símbolos, tradiciones y celebraciones genera un vínculo entre los ciudadanos, más allá de las diferencias.

También conforman una oportunidad para reflexionar sobre los valores fundacionales, como la libertad, la justicia o la soberanía, y preguntarnos si se están cumpliendo o si hay deudas.

Por último, tienen un valor educativo: ayudan a repasar y conocer la historia, no como algo lejano, sino como algo que sigue teniendo impacto en su vida cotidiana.

El mundial de fútbol es una muestra certera de como favorece tener un ideal en común, como une y fortalece los lazos identificarse todos con un mismo destino, aspirar todos a un mismo logro.

La identidad nacional reúne valores, costumbres, historia, símbolos y formas de vida compartidas. Hace que todos se sientan parte de algo común, fortaleciendo la convivencia y la solidaridad social. Componentes clave para un país que sigue buscando su camino.